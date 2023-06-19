AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Meclis Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Şeyh Edebali türbesinde bir araya geldi.

Ziyarette, bir dizi görüşme ve değerlendirme yapıldı. Edebali türbesinin tarihi ve manevi önemi hakkında bilgi alındı ve türbenin ziyaretçilere açık olması sebebiyle vatandaşların manevi ihtiyaçlarının karşılanması konusu ele alındı. Görüşmenin sonunda tüm katılımcılar, türbenin huzur dolu atmosferinde dualar etti.

Anlamlı buluşma, AK Parti Eskişehir ve Bilecik temsilcilerinin birlik ve beraberlik içindeki dayanışmasını gözler önüne serdi.