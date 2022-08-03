DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce heyeti Kaynaşlı ilçesine bağlı köyleri gezerek vatandaşların sorunlarını yerinde inceleyip çözüm üretiyor.

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce heyeti Kaynaşlı ilçesine bağlı köyleri gezerek vatandaşların sorunlarını yerinde inceleyip çözüm üretiyor.

İl Başkanı Mustafa Keskin, köy köy ziyaretler yapıyor. Kesin, Milletvekili Fahri Çakır ve partililerle birlikte Kaynaşlı ilçesinde ki köyleri gezdi.

Keskin ziyaretlerle ilgili olarak, “Ağustos ayı içerisinde Düzce’nin bütün köylerini milletvekillerimizle beraber dolaşmak için yola çıktık. Ağustos ayı içerisinde tüm ilçelerimizde teşkilat olarak sahada olacağız. Sadece bu dolaşma Düzce’de olmayacak. 81 İlin 81’inde de AK Parti teşkilatları olarak milletvekilleri insanlarımızla beraber hemhal olacağız. Milletle iç içe bir siyaset yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızdan öyle talimat alıyoruz. 14 Ağustos’ta 22 yaşına gireceğiz. Kurulduğu günden bugüne insanla olan diyaloğumuz insanla odak noktası olarak yaptığımız siyaset burada devam ediyor. Vatandaşlarımızla çok güzel sohbetler ediyoruz, dertlerini dinliyoruz. İnsanlara yardımcı olacağımız konularda yardımcı oluyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımızı AK Partimizi en iyi şekilde temsil etmek için gece gündüz uğraşıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Milletvekili Fahri Çakır ise “Biz AK Parti siyaseti yapıyoruz, AK Partiye yüksek teveccühün gösterildiği, hizmetlerin bizzat yerinde görmek de bizi ayrıca mutluluk veriyor. Cumhurbaşkanımızın talepleri talimatları var. Biz onları yerine getirmeye çalışıyoruz. Vatandaşa dokunmak, vatandaşa gitmek. Biz sizin hizmetkarınız, biz milletin hizmetkarıyız. Dolayısıyla bizim meselemiz hizmet, başka bir derdimiz yok. Hizmetleri yerinde görmek, eksik olanları tespit etmek ve bunları tamamlamak üzere programlamak. Yaptığımız iş bundan ibaret. Tabi ki hizmetleri getirdik. Az olan var, yetersiz olan var, muhtarlarımızla görüşüyoruz. Eksiğimiz yok mu tabi ki var ama 20 yılı aşkın sürede yaptığımız hizmetlerin sonucunu gördüğümüzde bakıyoruz iyi bir yerdeyiz. Ama daha gidecek yolumuz var. İnşallah sizin desteklerinizle beraber bu yolu birlikte getireceğiz” şeklinde konuştu.