AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve beraberindeki heyet, bir dizi ziyaret ve toplantı için Ezine ilçesine çıkarma yaptı. Ziyaretlerde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı vizyonuna dikkat çeken Başkan Makas; “AK Parti ailesinin mensupları olarak, Türkiye’mizin çeyrek asrına damga vurmuş kadrolarımızla ve dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile gurur duyuyoruz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve beraberindeki heyet, bir dizi ziyaret ve toplantı için Ezine ilçesine çıkarma yaptı. Ziyaretlerde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı vizyonuna dikkat çeken Başkan Makas; “AK Parti ailesinin mensupları olarak, Türkiye’mizin çeyrek asrına damga vurmuş kadrolarımızla ve dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile gurur duyuyoruz” dedi.

AK kadrolar ile birlikte adım adım Çanakkale’yi arşınlamaya, hemşehrileriyle ve teşkilatlarla buluşmalara devam eden AK Parti İl Başkanı Naim Makas önderliğindeki heyet, ziyaret ettiği Ezine ilçesinde ayak basmadık yer bırakmadı. AK Parti İl Başkanı Naim Makas, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, İl Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, İl, Gençlik, Kadın ve İlçe Yöneticileri ilçede Ezineli vatandaşlarla bir araya geldi.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, AK Parti Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal ve İl Genel Meclis Üyesi Murat Yahya Sezgin’in de yer aldığı ziyaretlerde Başkan Makas, ilçede hizmet veren pazar esnafının yanı sıra çarşı esnafıyla da görüştü. Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Makas ve beraberindeki heyet, esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu. Esnafın talep ve önerileri de dinleyerek notlarını alan ve ilçede yaşayan hemşehrileriyle uzun süre sohbet eden Başkan Makas, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı vizyonuna da dikkat çekti ve partisinin çalışmaları hakkında detaylı bilgi verdi.

İl Yöneticileri, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları ise ilçede bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Ezine Daraltılmış Danışma ve İstişare Toplantısı’na katılan Başkan Makas, Türkiye gündeminin yanı sıra Çanakkale genelinde yapılan yatırım ve projeler ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Ezinelilerin evlerine misafir oldular

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı ve beraberindeki partili kadınlar ise ilçede hane ziyaretleri gerçekleştirerek Ezinelilerin evlerine misafir oldu. Çanakkale ve ilçelerinde saha çalışmalarını aksatmadan sürdüren AK Parti İl ve İlçe Kadın Kolları üyeleri, Ezine ilçesinin dört bir yanında dolaştı ve evlere çat kapı ziyaretler gerçekleştirdi. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen AK Partili kadınlar, pazarda kadın esnafları da ziyaret etti. Başkan Karadayı ve beraberindeki partililer, Ezine halkına göstermiş olduğu misafirperverlik için teşekkür etti.

Gençlerde esnaflarla buluştu

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal, Ezine İlçe Gençlik Kolları Teşkilatı ile birlikte, ilçede hizmet veren genç esnaflar ile bir araya geldi. Esnaflarla sohbet edip gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Uysal, AK Parti’nin gençlere verdiği öneme değinerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

AK kadrolarımızla adım adım Çanakkale’yi dolaşıyoruz

Ezine ilçesi ziyaretiyle ilgili bilgi veren AK Parti İl Başkanı Naim Makas; “Ezine ilçe programımızda; 3 Kademe İl ve İlçe teşkilatlarımız ile birlikte pazar ve çarşı esnafımızı ziyaret ederek sohbet edip hayırlı işler diledik. Aynı zamanda Kadın Kolları Teşkilatımız hane ziyaretlerini gerçekleştirdi.

İlçe Başkanımız Mehmet Ünsal, Belediye Başkanımız Güray Yüksel, İl Kadın Kolları Başkanımız Özlem Karadayı, İl Gençlik Kolları Başkanımız Alperen Uysal, İlçe Belediye ve İl Genel Meclis Üyelerimiz, İl/İlçe kademe yöneticilerimiz ile Ezine ilçemizdeyiz. AK kadrolarımızla adım adım Çanakkale’yi arşınlamaya, hemşehrilerimiz ve teşkilatlarımızla buluşmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz

Ezine Daraltılmış Danışma ve İstişare Toplantısı’na da katılan AK Parti İl Başkanı Naim Makas, "2023 hedeflerimiz doğrultusunda AK Kadrolar olarak tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Çalışma programlarımız içerisinde İl İlçe teşkilatlarımızla, danışma ve istişare toplantılarımızı da gerçekleştiriyor, notlarımızı alıp, AK ailemize kazandırdığımız yeni üyelerimizin rozet takma törenlerini gerçekleştiriyoruz. AK Parti ailesinin mensupları olarak, Türkiye’mizin çeyrek asrına damga vurmuş kadrolarımızla ve dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile gurur duyuyoruz" diye konuştu.