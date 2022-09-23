Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, ‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ programı çerçevesinde Diyarbakır’a geldi. Yazıcı ve beraberindekiler, bir otelde sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, ‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ programı çerçevesinde Diyarbakır’a geldi. Yazıcı ve beraberindekiler, bir otelde sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Konuşmasında siyasetin örgütlü bir yapıyı demokratik katılımcı ruhuyla inşa etmesi gerektiğine değinen Yazıcı, AK Parti teşkilatının örgütlenme bakımından hem dikey hem de yatay anlamda ileri bir seviyede olduğunu söyledi. Yazıcı, “Bu anlamda örgütlü bir toplumun teşkilatı ne kadar fazla ise demokrasi standardı o kadar yükselmiş demektir. Siyasi partiler de kimi zaman sivil toplum kuruluşları olarak nitelenen kümede yer almakla birlikte, örgütlenmenin en yaygın biçimini gerçekleştirendir” dedi.

“Bizim için Fatih Sultan Mehmet ne kadar değerliyse Selahattin Eyyubi de o kadar değerlidir”

İnanç değerleri, aile ve kardeşlik hukuku üzerine siyaset yapılmasına karşı olduğunu belirten Yazıcı, “İnanç değerlerimiz, aile ve kardeşlik hukukumuz bizim değerlerimizdir. Bireysel ilişkilerimize hakim olan nezaket ve nezahet kuralları bizim değerlerimizdir. Biz bunlar üzerine siyaset yapmayız. Tarihi değerlerimiz de İstanbul’un Fethi’nde Fatih Sultan Mehmet ne kadar değerlimizse Kudüs’ü haçlılardan geri alan Selahattin Eyyubi de o kadar değerimiz. 2023 seçimlerine doğru ilerlerken bu milletin en önemli kazanımlarından birisi olan cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılında seçim olacak. Bu coğrafyada bizi birbirimize bağlayan ortak vatan, ortak bayrak, ortak devlet ve varoluşumuzdur” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin en büyük sorunlarından birisi olan terör belasını temizlemek için risk aldıklarını ifade eden Yazıcı, “Biz her sorunun çözümünden yanayız. Ama çözümle ilgili kullandığımız yöntemler değişiyor. O süreci terör örgütü maalesef 2015 yılında sabote etti. Ağababaları hükümetin zayıf düştüğünü sandığını söyledi. Yeniden adam öldürüp eylemlere başladılar. Bunlara biz seyirci mi kalacaktık? Onun en katmerlisini siz Sur’da yaşadınız. Türkiye, başına musallat olmuş bu beladan milletimizi kurtarma konusunda kararlıdır” şeklinde konuştu.