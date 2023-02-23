Gürkan’a Ak Parti milletvekili Emine Yavuz Gözgeç’de eşlik ederken, Gemlik İlçe Başkanı Şamil Yiğit, ilçe yöneticileri ve kadın kolları üyeleri de ziyarette hazır bulundu. Gürkan ve beraberindekiler ailelerle ve çocuklarla teker teker ilgilenirken, çeşitli hediyelerde verdi. 240 kişi kapasiteli kampta hali hazırda 140 depremzede barındığı belirtildi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan beraberindeki heyetle birlikte Karacaali Gençlik kampında bulunan depremzedeleri ziyaret etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.