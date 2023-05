AK Parti milletvekilleri ve teşkilat yöneticileri, Adıyaman’da yapımı devam eden baraj inşaatlarını inceledi.

AK Parti Milletvekilleri İshak Şan, Mustafa Alkayış, 27. Dönem Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran ile birlikte Gömükan Barajı, Akçalı-1 ve Akçalı-2 baraj şantiye alanlarını, Koçali Ana İletim hattı ve sulama inşaatı tünel inşaatlarıyla ilgili bilgi aldı. DSİ 203’üncü Şube Müdürü Emin Ertürk, baraj çalışmalarıyla ilgili milletvekillerine bilgi verdi.

İncelemeler sonrasında açıklamada bulunan Ahmet Aydın, “Adıyaman’da devam eden baraj inşaatlarını teşkilat olarak yerinde inceliyoruz. Gerçekten gittiğimiz her yerde AK Parti mührünü görmek bizleri mutlu ediyor. Yapılan hizmetleri görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Koçali Barajı’ndan gezimize başladık. Koçali barajında üç farklı çalışma var. Harıl harıl her tarafta çalışma var. Gömükan barajında projenin önünde hızlı bir ilerleme var. Gövde bitmek üzere, barajın gövdesinin yüzde 86’sı bitmek üzere. 3-4 ay içerisinde baraj tümden bitmiş olacak. Barajın bitmesiyle sulama projeleri yüzde 35’ler seviyesine geldi. Burada 72 bin dönümün üzerinde bir arazi sulanacak. Çamgazi barajına su desteği sağlanacak. Akçalı barajlarının gövdesi bitmiş durumda. Adıyaman’ın her tarafında ciddi çalışma devam ediyor. Çetintepe barajı bitmek üzere, sulama projelerinde çalışma sürüyor. Özellikle Besni’nin Keysun ve Kızılin Ovalarında 230 bin dönüm araziyi sulayacak. Kahta’da Büyükçay Barajı projemiz var. İhalesi yapıldı, ihale süreci bitti. İnşallah yakında firma iş başı yapacak” dedi.