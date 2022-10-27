Toplantı hakkında bilgilendirme yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, “Haftalık olağan toplantımıza ev sahipliği yapan Ak Parti Bozüyük İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy’a ve katılan tüm kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Gündemdeki konuları karşılıklı şekilde görüş alışverişinde bulunarak toplantımızı sonlandırdık. Aldığımız kararların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Durmak yok yola devam” ifadelerini kullandı.

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AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy’un başkanlığında yapılan toplantıya, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna ve meclis üyeleri katıldı. Birlik ve beraberlik içinde geçen toplantıda gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bozüyük AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından haftalık olağan toplantısı yapıldı.

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