AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa’da gerçekleştirdiği yoğun program çerçevesinde önemli ziyaretlerde bulundu. Partisinin teşkilat çalışmalarını desteklemek amacıyla Manisa’da çalışmalar yürüten Yenişehirlioğlu, Manisa Valiliğine atanan Vahdettin Özkan’ı da ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Manisa programı kapsamında AK Parti Salihli İlçe Kongresi’ne katılan AK Partili Yenişehirlioğlu, AK Parti’nin millete hizmet yolunda gücünü teşkilatlarından aldığını ve bu yolda kararlılıkla ilerlediğini vurguladı. Kongre sonucunda ilçe başkanlığı görevine seçilen Nejat Can Uygun ve yeni yönetim kurulu üyeleri tebrik eden Yenişehirlioğlu şunları söyledi: "AK Parti 22 yıldır milletimizin sesine kulak vermiş ve onun tayin ettiği istikamette yürümüştür. Kurulduğu günden bu yana sıradan bir siyasi teşekkül olmamış aksine daima vizyoner ve yenilikçi bir yol izlemiştir. AK Parti millete hizmet yolculuğunda gücünü teşkilatlarından alan, vizyonunu teşkilatlarıyla belirleyen ve misyonunu teşkilatlarıyla yerine getirmek için çalışan bir siyasi harekettir. Bundan sonra da yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Kongremiz sonucunda ilçe başkanımız olarak seçilen Nejat Can Uygun’u ve yönetimini tebrik ediyor; çalışmalarında başarılar diliyorum. Görevini devreden Başkanımız Osman Aksoy’a yönetimindeki dava arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İlçemiz, hemşehrilerimiz, Manisa’mız ve ak teşkilatlarımız için hayırlı olsun" dedi.

Yenişehirlioğlu, Manisa Valisi olarak göreve başlayan Vahdettin Özkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Özkan’a, yeni görevinde başarı dileklerini ileten Yenişehirlioğlu, Manisa için çalışma kararlılığını ve bunun için sonuna kadar destek vereceğini ifade etti. Özkan’a misafirperverliği için teşekkür eden Yenişehirlioğlu, “Sayın Valimize Manisa’daki çalışmalarında üstün başarılar diliyorum” dedi.

Bahadır Yenişehirlioğlu, geçtiğimiz günlerde kongresi tamamlanan Yunusemre ilçesini ziyaret ederek, yeniden ilçe başkanı olarak seçilen İlkcan Durmaz ve yönetimini tebrik etti. Yenişehirlioğlu, AK Parti’nin birlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam etmesinin önemine vurgu yaparak, “İlkelerimizden ve prensiplerimizden; bizi biz yapan değerlerimizden taviz vermeden, Manisa’mıza ve ülkemize hizmet yolunda omuz omuza yürüyeceğiz” dedi.

Yeni dönemin Manisa için hayırlı olması temennisinde bulunan Yenişehirlioğlu, teşkilat üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.