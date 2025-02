AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "TÜSİAD yönetimi haddini aşan ve hakikaten siyasete vesayet odağı anlamında, yön vermeye çalışan, millet iradesini gölgelemeye çalışan bir açıklamada bulundu. Bu açıklamanın hiçbir boyutu kabul edilemez. Burada bir siyasi duruş sergileyerek adeta muhalefetin diliyle muhalefeti bir üst çatı altında toplamaya dönük bir misyon üstlenme girişiminde bulundu" dedi.

Akbaşoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, TÜBİTAK ile ilgili kanun teklifinin görüşüleceğini belirterek, "Toplam dört kanunda değişiklik yapan on bir maddeyi içeren bu kanun teklifimiz hakikaten özellikle TÜBİTAK ve KOSGEB gibi kurumlarımızın uygulamalarında günün şartlarına göre ortaya çıkan yeni durumlara uyum sağlanmasını verilen destek ve teşviklerin etkinliği açısından bazı güzellemeler içermektedir. TÜBİTAK ve KOSGEB gibi kurumlarımızın destek verdiği alanlardaki dinamik değişimler dikkate alındığında bu kanun ve kanun hükmünde kararname hükümlerine ilişkin olarak verilen Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararlarını bu kanunla tekrar kanun teklifimize düzenlemiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Asya (Malezya, Endonezya ve Pakistan) gezisinde üç ülkeyi ziyaret ettiğini söyleyen Akbaşoğlu, "Toplam kırk sekiz anlaşmaya imza atıldı. Bu üç ülkeyle beraber yaklaşık yirmi beş milyar dolarlık bir ticaret muhtevi hakikaten güvenlikten savunmadan enerjiye kültürel ilişkilerden madenciliğe birçok sahada ikili anlaşmalara imza atıldı. Biz bu konuda hakikaten uluslararası platformlarda ülkemizin hak ve menfaatlerini en üst noktaya çıkarmak ve bu çerçevede Türkiye’nin hem bölgesel bir güç hem de küresel anlamda siyasette etkin bir rol üstlenmesini hakikaten hedeflerken muhalefetin kendi oluşturulmuş olduğu gerçekten kaotik durumları da hepimiz takip ediyoruz. Türkiye hakikaten artık bölgesel bir güç olmanın ötesinde küresel siyasette önemli bir aktör. Diplomasiden ekonomiye, enerjiden güvenliğe kadar her alanda Türkiye’nin ağırlığı bütün dünyada hissedilmekte" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerini eleştiren Akbaşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın okuduğu, şiire yapmış olduğu atıfla aslında Cumhurbaşkanımıza yönelik suçlamalarının kendi ifadelerinde tezahür ettiğini bütün kamuoyunun da ispatlaması ve kendisinin aslında şiirden, sanattan, kültürden hakikaten ne kadar uzak olduğunun ve bu noktada bilgisizliğinin bir ifadesi olarak Ziya Gökalp’in meşhur şiirini farklı bir şekilde uydurarak okuması herhalde bunun en güzel ifade çerçevesi olsa gerek. Ne demişti? Minarelerimizde kubbeler, miğfer, saldır asker vesaire bu konuda hakikaten işler arası bir durum. Bu aslında her meseleye nasıl yaklaştıklarının bir alameti farikası olarak bir ikrarı olarak kabul edilmeli. Şiire doğru dürüst bir atıf yok. Şiirin kelimelerini, anlam boyutunu değiştirerek ifade var ve onun üzerinden bir değerlendirme ve ona göre bir hüküm cümlesi kurma var. Öncülleri yanlış olanın sonucu da yanlış olur. Hükmü de yanlış olur. Dolayısıyla aslında her bir meseleyi bu şekilde değerlendirdiklerini bir numune-i intisali olarak görmek gerekir bu konuşmayı. Aslında şiiri doğru bir şekilde okumak, şiirden anlamak, anlamamak konusunda sanat ve kültürle ilişkiler konusunda da Sayın Özel’in ben Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan ders alması gerektiğini kendisine hatırlatıyorum. Muhalefetteki siyasetçilerin bütün meselelere kendince hakikati saptırarak gerçekleri çarpıtarak anlam boyutundan kaydırarak kendi fikri siyasileri doğrultusunda elde etmek istedikleri hedefe doğru her bir olduğu konuyu nasıl eğip düştüklerinin ve çarpıttıklarının bir numuneyi imtisali bir örneği olarak önem arz etmektedir. Evet bir cümle olarak bir değerlendirme olarak da geçilebilir" diye konuştu.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ni (TÜSİAD) de eleştiren Akbaşoğlu, "TÜSİAD yönetimi haddini aşan ve hakikaten siyasete vesayet odağı anlamında, yön vermeye çalışan, millet iradesini gölgelemeye çalışan bir açıklamada bulundu. Bu açıklamanın hiçbir boyutu kabul edilemez. Burada bir siyasi duruş sergileyerek adeta muhalefetin diliyle muhalefeti bir üst çatı altında toplamaya dönük bir misyon üstlenme girişiminde bulundu. Şunu hatırlatmak isteriz ki, Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye büyük ve güçlü Türkiye, yeniden büyük Türkiye hedefleri doğrultusunda gerçekten milli iradenin egemenliğini ve millet iradesinin yansımasıyla ortaya çıkan parlamentosu ve yürütmesiyle hükümetiyle kendi gündemine tam manasıyla hakim, bütün milletimizin şartlarını, özgürlüğünü geliştirirken, bütün milletimizin refah payını arttıracak, alım gücünü yükseltecek ekonomik politikaları ortaya koyarken, burada emperyalizmin ve siyonizmin ekmeğine yağ sürecek belirli çevrelerin, odakların sözcülüğünü üstlenecek yaklaşımlardan herkesin kaçınması gerektiği ve kendi asli vazifesine dönmeyi, asli vazifelerini herkesin yapması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki Türkiye hakikaten Türkiye yüzyılı hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir" dedi.