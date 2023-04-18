2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programına göre Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı proje bedelinin 64 milyar TL olduğunu belirten AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Türkiye’de şu ana kadar bu miktarda proje bedeli olan yatırımın bir elin 5 parmağını geçmediğini söyledi.

Yozgat’a bir dizi ziyaret için gelen AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı seferlerinin 26 Nisan Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla başlayacağını söyleyerek Yozgat’ın şahlanışının hızlı trenle olacağını ifade etti.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı proje bedelinin 64 milyar TL olduğunu belirten Yılmaz, “2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı Resmi Gazetede yayımlandı. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının proje bedeline bakın 64 milyar TL. Türkiye’de bu ana kadar bu miktarda proje bedeli olan proje sayısı, bir elin 5 parmağını geçmez. Avrasya Tüneli’nden daha büyük bir maliyet. Yavuz Sultan Selim Köprüsünden, Osman Gazi Köprüsünden, 1915 Çanakkale Köprüsünden daha büyük maliyette bir proje. 12 saatlik Ankara-Sivas arası 2 saate düşecek. Yozgat 1 saat olacak” dedi.

Hızlı trenlerin rakibi uçaklardır

Hızlı trenin rakibinin uçaklar olduğunu da vurgulayan Yılmaz, “Hızlı trenler yurt dışında da öyledir. Otobüslerle yarış etmez. Hızlı trenlerin rakibi uçaklardır. Uçaklardan da daha pahalıdır. Kore’yi söylüyorum. Niçin uçaklar sizi şehrin dışından alır dışına bırakır. Bir de şehre gelmek için ilave masraf yaparsınız. Hızlı trenler öyle değildir, şehrin merkezinden alırlar şehrin merkezine bırakırlar. Dolayısıyla da inşallah Sivas’ın Yozgat’ın şahlanışı hızlı trenle başlayacak. Türkiye 100 yılı hızlı trenin açılmasıyla birlikte hem Sivas için hem de Yozgat için başlayacaktır. Yozgat’ımıza, Sivas’ımıza ve Kırıkkale’mize hızlı tren hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

Gelecek yüz yılın rotasını bugünden belirleyeceğiz

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin Yozgat ve Türkiye için hayırlı olması temennisinde de bulunan Yılmaz, “Bu güne kadar çok seçim gördük ama en önemli seçim 14 Mayıs’ta yapılacak. Bu seçimi önemli kılan veya böyle değerlendiren sadece biz de değiliz. Yurt dışındaki basın yayın organları da siz de takip etmişsinizdir. 2023 yılında dünyadaki yapılan seçimler en önemlisi Türkiye’dekidir. Çünkü Türkiye’nin bölgesinde etkin, lider, coğrafyayı değiştirebilme yeteneğine sahip. Balkanlar’ı etkiler, Kafkasları etkiler. Orta Doğu’yu etkiler. Kuzey Afrika’yı etkiler. Dolayısıyla da onlar Libya’da bir değişiklik istiyorlarsa, Orta Doğu’da, Irak’ta, Suriye’de bir değişiklik istiyorlarsa Kafkaslarda bir değişiklik istiyorlarsa, kendi düşüncesinde birilerinin iktidara gelmesini Türkiye’nin yönetiminde söz sahibi olmasını isterler. Bu seçim gerçekten önemlidir. Çünkü gelecek yüz yılın rotasını bugünden belirleyeceğiz” ifadelerine yer verdi.