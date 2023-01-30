AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, bu yıl yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak üzere görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, bu yıl yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak üzere görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Tatlı, düzenlediği basın toplantısında AK Parti’nin sadece 2023’ü değil, 2053 ve 2071’i de hedef olarak belirlediğini ifade etti.

AK Parti’nin kurulduğu günden beri her kademesinde görev üstlendiğini ve 2018 yılından itibaren 4 yıldır da İl Başkanlığı yaptığını hatırlatarak, “Bugün itibariyle yaklaşık 4 yıldır büyük bir onur ve gururla sürdürdüğüm Ak Parti Giresun İl Başkanlığı görevimden, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın uygun görmesi ile Milletvekilliği aday adaylığı için ayrılmış bulunmaktayım. Bu süre zarfında bu görevi yapmama imkân sağlayan başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, partimizin yetkililerine, her ferdine ve görev arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar nasıl bu davanın bir neferi olarak hizmet ettiysem, bundan sonra da aynı bilinç, kararlılık ve azimle Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu için, hizmetin diğer bir kulvarında mücadele etmek için büyük bir şevk ve azimle çalışmaya devam edeceğim. Bu vesileyle, 2023 seçiminin ülkemiz, ilimiz ve partimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.