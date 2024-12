AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, “CHP on yıllardır aynı noktada; milletin tam karşısında, milletimizin menfaatlerinin tam karşısında adeta yıkılmak üzere olan bir korkuluk gibi durmaktadır. CHP’nin nerede karşımıza çıktığını aziz milletimiz çok iyi bilmektedir” dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Siyaseten her çuvalladığınızda, parti içi bitmek bilmeyen iç savaşlarınızda her mevzi kazanmak istediğinizde aynı ezberleri tekrar ederek, çirkin sesinizle aynı nakaratı söyleyerek bir yere varamazsınız. 21. yüzyıl Türkiye’sinde 70’lerden kalma istismar siyaseti ezberleriyle bir arpa boyu yol alamazsınız. CHP’nin nerede karşımıza çıktığını aziz milletimiz çok iyi bilmektedir. Çünkü CHP on yıllardır aynı noktada; milletin tam karşısında, milletimizin menfaatlerinin tam karşısında adeta yıkılmak üzere olan bir korkuluk gibi durmaktadır” ifadelerine yer verdi.

“Her büyük hizmetin tam karşısında CHP durmaktadır”

Şahin, “Diplomaside elde ettiğimiz her kazanımda, milli menfaatlerimizin tam karşısında CHP durmaktadır. Türkiye karşıtı tüm odakların etrafında aynı anda pervane olmaya çalışmaktan yörüngesini şaşırmış CHP, aziz milletimizin tam karşısında durmaktadır. Ülkemiz için attığımız her önemli adımın, milletimize kazandırdığımız her büyük hizmetin tam karşısında CHP durmaktadır. Özgürlüklerin, bir arada yaşama kültürünün tam karşısında yıllardır CHP durmaktadır. FETÖ’sünden PKK’sına, YPG’sinden IŞİD’ine tüm terör örgütlerinin diliyle konuşup, Yunanistan’ından Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne, Ermenistan’ından İsrail’ine kadar Türkiye karşıtı tüm ülkelerin tezlerini yıllardır CHP savunmaktadır. CHP kendisi için iyi bir şey yapmak istiyorsa milletimizin bir çırpıda yüzlerce örneğini sayabileceği

millet karşıtı tutumunu hatırlatacak söylemlerden uzak durmaya çalışmalıdır. Söylediği kelimelerin anlamına dair bir papağan kadar bile fikir sahibi olmayanların

ucuz ezberleri AK Partimizin yıllardır inşa ettiği fikir kulesinin duvarlarına dahi asla erişemeyecektir. CHP sadece ve sadece bir bataklık siyaseti olarak karşımıza çıkmaya devam edecektir” dedi.