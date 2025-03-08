AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Kendi partisinde meşruiyet problemi yaşayanlar, zübük siyasetiyle kişisel kariyerleri için İstanbul’a kıyanlar, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’a meydan okuyamazlar" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Daha 2 sene önce sandıktan kaçıp koşa koşa Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için aday olan şahıs, en büyük gücünü sandıktan alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a meydan okurken bir otursun düşünsün. Kendi partisinde meşruiyet problemi yaşayanlar, zübük siyasetiyle kişisel kariyerleri için İstanbul’a kıyanlar, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’a meydan okuyamazlar. Milletimize hizmet hikayemiz güçlenerek devam edecek" ifadelerini kullandı.