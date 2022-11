AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Başkan Küpeli yürütülen çalışmalar, sanayicilerin talep ve beklentilerine yönelik bilgiler verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Başkan Küpeli yürütülen çalışmalar, sanayicilerin talep ve beklentilerine yönelik bilgiler verdi.

Birtakım ziyaretler ve programlara katılmak üzere Eskişehir’e gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti. Ziyarette, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı ve Prof. Dr. Emine Nur Günay, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ile partililer yer aldı.

Eskişehir’e ve ülke ekonomisine değer katıyoruz

Gerçekleşen görüşmede Başkan Küpeli OSB’nin mevcut durumu, sürdürülen yatırımlar, yürütülen çalışmalar ile OSB tarafından gerçekleştirilen yatırımlar ile sanayicilerin beklenti ve istekleri hakkında Kurtulmuş’a bilgiler verdi.

Eskişehir’e ve ülke ekonomisine değer katmak için Eskişehirli sanayiciler ve Eskişehir OSB olarak yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Küpeli, “Eskişehir OSB hızla büyüyor. Ciddi miktarda yeni yatırımı Eskişehir sanayisine kazandırdık, kazandırmaya da devam ediyoruz. Kurulan her yeni sanayi tesisi şehrimiz ekonomisine ciddi katkılar sağlıyor. Bugün ulaştığı 34 milyon metrekarelik büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük ikinci OSB’si haline gelmiştir. Şimdi sürdürdüğümüz çalışmalarla Türkiye’nin Yeni Yüzyılında aşamalar halinde alanımızı 50 milyon metrekareye çıkartarak ülkemizin en büyük ve yüksek teknolojinin üretim merkezi olarak olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Sanayicilerimizin gücüne güveniyoruz

Türkiye’nin ekonominin her alanında da güçlü olmak durumunda olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Türkiye’nin her alanda çok büyük potansiyeli var. Ekonominin her alanında Türkiye güçlü olmak durumundadır. Üreteceğiz, sanayicilerimizin gücüne güveniyoruz. Mevcut organize sanayi bölgelerinin yetmediği ve yeni ilaveler yapılması konusunda taleplerin geldiğini görüyoruz. Bu durum memleketimizin iş adamları, sanayicilerimiz, üretmek ve Türkiye’nin yerli üretimini artırmak bakımından kararlı ve yüksek bir motivasyon içerisinde olduğunun göstergesidir. Ülkemizin ve Eskişehir sanayinin daha da güçlenmesi, istihdamın artması, sanayicilerin istek, sorun ve taleplerinin çözümü noktasında parti olarak önemli çalışmalar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ziyaretin sonunda nazik ev sahipliği için Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli’ye teşekkür etti.