AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Endonezya Adalet ve Refah Partisi Genel Başkanı Ahmad Syaikhu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Endonezya Adalet ve Refah Partisi Genel Başkanı Ahmad Syaikhu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Endonezya Adalet ve Refah Partisi Genel Başkanı Ahmad Syaikhu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kurtulmuş ve Syaikhu her iki dost ve kardeş ülke olarak işbirliklerini sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi. AK Parti Genel merkezinde gerçekleştirilen görüşmeye AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un yanı sıra Genel Başkanvekili Yardımcısı ve Sinop Milletvekili Nazım Maviş, TBMM Türkiye-Endonezya Dostluk Grubu Başkanı Trabzon Milletvekili Adnan Günnar ve AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Afif Demirkıran hazır bulundu.