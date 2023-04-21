AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İskenderun’da teşkilatta düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Kurtulmuş Hatayla birlikte yaşanan deprem nasıl yüzyılın felaketi ise 14 Mayıs seçimleri de yüzyılın seçimi olacaktır.

Bir dizi ziyaret ve program için Adana’ya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çukurova ziyareti sonrası İskenderun’a geldi.

İskenderun İlçe Teşkilat Binasının konferans salonunda partililerle bir araya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 6 şubatta yaşanan depremler ve sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili şöyle konuştu “Depremin vurduğu 11 ilimizin ayağa kaktığına çok kısa sürede hepimiz şahit olacağız bu bir devlet sorumluluğudur. İskenderun’a bir daha geldiğimizde buraların yeniden imar edildiğine Maraş’ın Elbistan’ın Hatay’ın bu büyük yıkımların yaşandığı yerlerin yeniden imar edildiğine hep birlikte şahit olacağız. Bu bir devlet sorumluluğudur bu bir vatanseverlik vazifesidir ve bu topyekün dayanışmanın ortaya koyduğu çok önemli bir gelişme olacaktır”

Bu seçimin sıradan bir seçim olmadığından bahseden, Kurtulmuş, “Bu seçim bir Cumhurbaşkanı seçimi, Milletvekili seçimi çok ötesinde bir istikamet tayini seçimidir.

deprem nasıl yüzyılın felaketi ise bu seçimlerde yüz yılın seçimi olacaktır.

Bu milletimiz istikametini yeniden güçlü bir Türkiye istikametinde bu yapılan altyapının üstünde yeni bir döneme geçiyoruz” dedi.

“Türkiye Yüzyılı boş söylenmiş bir söz değildir”

Bu sözün sadece bir slogan olsun diye söylenmiş bir söz olmadığına dikkat çeken kurtulmuş, konuşmasında şunları söyledi.

“Her alanda altyapısı gerçekleşmiş. Şimdi bunun üstüne Türkiye Allah’ın izniyle küresel anlamda da güçlü ve büyük bir ülke olacak. Bu mücadeleyi veriyoruz. Hepiniz de bunun farkındasınız. Hepiniz bunun gönüllü gerçekten şehvetlerde koşturan erenlerisiniz alperenlerisiniz. Aynı şekilde kadın kardeşlerimiz genç kardeşlerimiz de bu davaya büyük omuz vererek bu mücadeleyi sürdürüyorsunuz. İnşallah on dört Mayıs Türk siyasi tarihinde yeni bir dönüm noktası olacak.”

Program sonrasında Kurtulmuş Partililerle bayramlaşarak, toplu hatıra fotoğrafı gerçekleştirdi.