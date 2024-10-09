Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, “Yeni anayasanın kodları yüksek standartlı demokrasi, güvenceli özgürlükler ve hukukun üstünlüğüdür” dedi.

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından ‘Yeni Anayasa Çalıştayı’ düzenleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, çalıştaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yazıcı, yeni anayasa sürecinin demokratik, sivil ve özgürlükçü bir anlayışla toplumun geniş bir kesimiyle uzlaşarak gerçekleştirileceğini vurguladı. Yazıcı, AK Parti’nin demokratik bir anayasa yapma kararlılığını yineleyerek, yeni anayasanın Türkiye’nin 21. yüzyıldaki hedeflerine ulaşması için kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Yazıcı, "Milletimizi kuşatıcı bir anayasa ile buluşturmak hedefimiz. Türkiye’nin ekonomide, demokraside, haklar ve özgürlükler alanında hedeflerine ulaşabilmesi için sivil, demokratik ve özgürlükçü bir anayasa yapma irademiz net ve açıktır" dedi.

Yazıcı, AK Parti’nin geçmişte anayasa değişikliklerine yönelik çeşitli adımlar attığını hatırlatarak, 2007 yılında başlatılan anayasa çalışması ve 2011 seçimlerinden sonra kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na da değindi. AK Parti’nin hedeflediği yeni anayasanın 12 Eylül darbesinin izlerini tamamen silmeyi amaçladığını belirten Yazıcı, mevcut 1982 Anayasası’nın darbe mahsulü olduğunu ve halkın özgürlüklerini kısıtlayan bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Yazıcı, "Bu izleri silmeye yönelik çok sayıda değişiklik yapılmış olsa da özgürlükler konusunda anayasanın geneline hakim sınırlandırıcı yaklaşım halen devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Yeni anayasanın kodları yüksek standartlı demokrasi, güvenceli özgürlükler ve hukukun üstünlüğüdür"

En geniş katılımla uzlaşması yapılan bir anayasa istediklerini ifade eden Yazıcı, “Temel felsefesi özgürlüğün korunması olan, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirmeye yönelik kurumsal güvenceleri içeren yeni bir anayasa yapılması, Türkiye’de demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün kökleşmesi bakımından vazgeçilmez önemdedir ve bizim de vazgeçilmez hedefimizdir. Bir anayasanın sivil, demokratik ve özgürlükçü olarak nitelendirilebilmesi için sadece içeriğinin değil, hazırlanma yönteminin de demokratik ve sivil olması mutlaka gereklidir. Darbeciler tarafından hazırlanan ve millete dayatılan 1961 ve 1982 anayasalarına karşılık vatandaşların katılımının en üst düzeyde olduğu, halkın temsilcileri tarafından ve en geniş katılım ile müzakere ve uzlaşmaya dayalı yeni bir anayasanın hazırlanması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Yeni anayasanın kodları yüksek standartlı demokrasi, güvenceli özgürlükler ve hukukun üstünlüğüdür. AK Parti olarak milletin kendi iradesi ve kendi eliyle yaptığı her bir vatandaşımızın içinde ben varım, benim iradem var dediği ırk din, mezhep, dil, renk ve kültür farkı gözetmeden herkesi kuşatan, kucaklayıcı, bütünleştirici, çeşitlikte birliği ve bütünlüğü savunan, insan onurunu temel alan, özgürlükleri düzenleyen ve koruyan, bütün kurum ve kurallarıyla insanı haklarıyla yaşatmayı ilke edinen, insanın maddi ve manevi varlığını bütün tecritleri ve inançlarıyla özgür biçimde gerçekleştireceği demokratik toplumu inşa eden, devleti ve bütün kurumlarını insanımıza, milletimize hizmet aracı olarak gören, egemenliğin sahibi milletin demokratik meşhur temsilcilerinin önünde her türlü vesayeti ortadan kaldıran, güçler ayrılığını pekiştiren, millete hizmeti birinci öncelik sayan, demokratik katılımı geliştiren, siyasal katılımın önündeki vesayetlere izin vermeyen ve bilgi teknolojileriyle kamusal katılımı artıran, çoğulcu ve toplumsal siyasal yapı kuran, istikrarlı ve etkili hükümet modelini daha da geliştiren, güçlendiren, hukukun üstünlüğünü ıssız alan, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı temelinde kurumsal yapılanmayı ve işleyişi temin eden, milletimizin değerlerini temel alan ve evrensel değer ve normları gözeten Türkiye’yi yeni yüzyıl hedeflerine ulaştıracak etkin ve sağlıklı bir kurumsal yapılanmayı teşhis eden yeni bir anayasa yapmayı hedeflemiş bulunmaktayız” diye konuştu.

Çalıştaylar dizisi başlatılacak

Yeni anayasa sürecine katkı sağlamak amacıyla AK Parti’nin çeşitli alanlarda uzman akademisyenlerle, sivil toplum kuruluşları ve toplumun farklı kesimlerinin temsilcileriyle bir dizi çalıştay gerçekleştireceğini açıklayan Yazıcı, bugün gerçekleştirilen ilk çalıştayda anayasa hukuku, siyaset bilimi, sosyoloji ve kamu yönetimi gibi alanlarda uzmanların görüş ve kanaatlerinin değerlendirileceğini belirtti. Ayrıca ilerleyen dönemde de anayasa sürecinin farklı yönlerini ele alan çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

“Yeni anayasa, insan onurunu temel alacak, her bireyi özgür kılacak ve milletin demokratik iradesini en üst seviyede temsil edecektir"

Yazıcı, yeni anayasanın milletin değerleriyle uyumlu olacağını, aynı zamanda evrensel değer ve normları da gözeterek Türkiye’nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasını sağlayacak bir yapının oluşturulacağını söyledi. Yazıcı, "Yeni anayasa, insan onurunu temel alacak, her bireyi özgür kılacak ve milletin demokratik iradesini en üst seviyede temsil edecektir" dedi.

Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili açıklama

Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili açıklama yapan Yazıcı, “Bunun bizimle kesinlikle alakası olamaz. Biz sadece bugün değil, biz dünden bu yana anayasanın 1,2, 3 ve bu üç maddeyi koruyan dördüncü maddesinin ne kadar önemli olduğunu idrak-i içindeyiz. Ve elbette bunların korumasından yanayız. Bunlarla hiçbir problemimiz yoktur. Bu konuyla alakalı geçenlerde Genel Başkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çok açık bir biçimde ‘Bizim herhangi bir sorunumuz yok’ söylemiyle ifade etmiş, altını çizmiştir. Bu konuya bir cümle daha ilave edeyim. Dün de öyleydi, bugün de öyle diyorum, bizim tüzüğümüzü açın bakın. Tüzüğün dördüncü maddesinin birinci fıkrasında en büyük kazanımın Cumhuriyet yönetimi olduğuna vurgu var. Başka hiçbir partide bunu göremezsiniz. Biz çünkü milletin neyi istediğini, neden memnun olduğunu, neyin millete yaradığını, talihimizin, birikimlerimizin bize neleri öğrettiğini, neleri kazandığını iddia ki içindeyiz” ifadelerini kullandı.