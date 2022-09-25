AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Diyarbakır’da gençlik buluşması programına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Diyarbakır’da gençlik buluşması programına katıldı.

Bağlar ilçesindeki Millet Bahçesi’nde gençlerle söyleşi gerçekleştiren Yazıcı, bölgenin son dönemlerdeki en büyük kazanımının sağlanan huzur ortamı olduğuna dikkat çekti. Yazıcı, “AK Parti toplumun her kesimine hitap eden ve sürekli olarak kendisini yenileyen bir değişim ve dönüşüm hareketidir. Bölgede sağlanan huzur ortamı gençlerin ufkunu da, önünü de açtı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkenin sorunlarını çözebilecek kapasitede bir iradeye sahip bir partidir” dedi.

"Atıl durumdan kurtarıp sosyal donatı alanına çevrilmesine vesile olduk"

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ise, daha önce atıl durumda olan alanı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına tahsis ederek çok amaçlı sosyal donatı projesinin hayata geçirilmesine vesile olduklarını dile getirdi. Beyoğlu, "3,5 yılda 320 bin metrekarelik yeni yeşil alan kazandırdık. Bu da Bağlar tarihinin bu alandaki rekoru oldu. Burası atıl durumdaydı. Kötü alışkanlıkların meskeni haline gelmişti. Bu durumu Bakanımız Mehmet Mehdi Eker’e ilettik. Kendisinin girişimleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı buraya bu güzel projeyi kazandırdı. İçerisinde yeşil alan, millet kıraathanesi, kütüphane, cami ve spor tesisleri var. Harika bir hizmet oldu. Diyarbakır’ımıza çok yakıştı. Aileler ve gençler için devasa bir huzur alanı oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizin ve bölgemizin geleceğini değiştiren bu hareket millete efendi olma değil, hizmetkar olma hareketidir" ifadelerinde bulundu.

Milletvekilleri, MKYK üyeleri, il ve ilçe başkanlarının da katıldığı buluşmada gençler, sorular sordu ve fikirlerini dile getirdi. Program sonunda saz çalan gençler, yöresel türküler ve Kürtçe şarkılar çalıp buluşmaya katılan siyasilerle beraber halay çekti.