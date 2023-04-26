Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Samsun’da Büyükşehir Belediyesi’nin 4 yılda yaptığı çalışmaların takdire şayan olduğunu söyledi

Samsun’da bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i ziyaret etti. Başkan Demir, ziyarette kentte gerçekleştirilen çalışmalar ve yapılması planlanan projelerle ilgili bilgi verdi.

“Samsun’da muazzam bir dönüşüm var”

Ziyarette konuşan Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Samsun’da kırsal mahallelerde su ve yol sorununun çözüme kavuştuğunu öğrendim. Bu çok büyük bir hizmet. Bunu nasıl başardınız diye sormadan edemedim. Burada çok güzel bir çalışma var. Büyükşehir Belediyesi’nin 4 yılda yaptığı çalışmalar takdire şayan. Samsun’da muazzam bir değişim ve dönüşüm var. Bu dönüşüm başkalaşma yönünde değil. Tarihi kimliğine daha uygun daha özgün. Kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledik. Tarihi doku gün yüzüne çıkarılmış. Yerel mimari örneklerini gördük. Çalışmaları çok beğendim. Bu bana mutluluk verdi” diye konuştu.

“Yüzyılın seçimi olacak”

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’ne sayılı gün kaldığını söyleyen Yazıcı, “Millet görüyor kim iş yapar. Sıkıntıları aşacak kadroların Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki kadrolar olduğunu görüyor. 14 Mayıs Türkiye’nin en önemli, yüzyılının seçimi olacak” şeklinde konuştu.

“Öncü kent samsun”

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demir ise “Kentimiz için vizyon projeler hazırlayarak yeni bir dönüşümü hayata geçirdik. ‘Öncü kent’ Samsun, bölgesinin merkezi konumu ile Karadeniz’de lokomotif kent olma özelliği taşıyor. İstiklalin ve istikbalin kenti olan Samsun için gayret, hakkaniyet ve samimiyetle çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Ziyaret sonunda Başkan Demir, Yazıcı’ya kenevirden yapılmış çeşitli hediyeler takdim etti.