Adapazarı Belediyesi’nin mega projesi Ada Hayat Uygulama Alanı’nda incelemelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Ülkemizin her köşesine eser siyasetinin mührünü vuruyoruz. Adapazarı Belediyemiz şehrin tam kalbinde örnek bir yaşam alanı hayata geçiriyor. Ada Hayat, 18 bin 700 metrekarelik bir alanda şehrin yeni buluşma noktası olacak. Mutlu Işıksu Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum” dedi.

Adapazarı Belediyesi’nin mega projesi Ada Hayat Uygulama Alanı’nda incelemelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Ülkemizin her köşesine eser siyasetinin mührünü vuruyoruz. Adapazarı Belediyemiz şehrin tam kalbinde örnek bir yaşam alanı hayata geçiriyor. Ada Hayat, 18 bin 700 metrekarelik bir alanda şehrin yeni buluşma noktası olacak. Mutlu Işıksu Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Adapazarı Belediyesi tarafından, Hilmi Kayın İş Merkezi, Belediye Hizmet Binası ve Belediye tarafından yıkımı gerçekleştirilen Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi Binası ile üçgen parsel olarak nitelendirilen binaların ve meydanın da içinde bulunduğu alanda yapılan yerinde kentsel dönüşüm projesi Ada Hayat’ın Uygulama Alanı’nda incelemelerde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’dan gelinen süreçle ilgili ayrıntılı bilgi alan Yavuz, “Ülkemizin her köşesine eser siyasetinin mührünü vuruyoruz. Adapazarı Belediyemiz şehrin tam kalbinde örnek bir yaşam alanı hayata geçiriyor. Bu proje hakikaten çok önemli. Ada Hayat, 18 bin 700 metrekarelik bir alanda şehrin yeni buluşma noktası olacak. Mutlu Işıksu Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’un desteğinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Işıksu ise, “Kıymetli Başkanımızın tüm projelerimizde olduğu gibi özellikle Ada Hayat’ın fikir sürecinden geldiğimiz noktaya kadar desteklerini daima yanımızda hissettik. Ada Hayat Projemiz ile AK Parti’mizin şehrimizdeki en nadide eserlerinden birine daha hep birlikte imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.