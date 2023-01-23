AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, 6’lı masadakilerin henüz bir aday belirleyemediğini, içlerinde tartışma olduğunu söyledi. Usta, ülke genelinde yaşanan kuraklıkla beraber suyun yönetimi, verimli kullanılması ve israftan kaçınılmasının da en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, 6’lı masadakilerin henüz bir aday belirleyemediğini, içlerinde tartışma olduğunu söyledi. Usta, ülke genelinde yaşanan kuraklıkla beraber suyun yönetimi, verimli kullanılması ve israftan kaçınılmasının da en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin düzenlenen basın toplantısında gündemi değerlendirdi. AK Parti Konya İl Başkanlığında düzenlenen toplantıya, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, belediye başkanları ve parti yöneticileri katıldı. İslam aleminin mübarek üç aylarını kutlayarak konuşmasına başlayan Genel Başkan Yardımcısı Usta, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e ve dünyanın çeşitli yerlerinde Müslümanlara yapılan saldırıları da kınadı. Özellikle yağış anlamında Konya’da ve bütün Türkiye’de kuraklığın gündemde birinci mesele olarak önlerinde durduğunu belirten Usta, “Elimizden geldiğince hem ülkemiz hem Konya için sulama projelerimizle ilgili olarak çalışmalarımıza daha da hız vereceğiz. Özellikle çocuklarımızdan, evlerimizden bireysel olarak başlayacağımız suyun yönetimi, verimli kullanılması ve israftan kaçınılması en önemli gündem maddelerimizden biri olacaktır” dedi.

Seçim çalışmalarının bütün hızıyla başladığını ifade eden Usta, mecliste önemli birkaç kanun ve anayasa değişikliğinin görüşüldüğü bir dönemde olduklarını, bunları da tamamlayarak ondan sonra tamamıyla meclisin ara vermesi ile birlikte daha çok sahalarda olacaklarını kaydetti. Siyasetin oldukça hareketlendiğini ifade eden Leyla Şahin Usta, “Cumhur İttifakı’nın adayı belli. Karşımızda bir de 6’lı masa var. 6’lı masadakilerin her birine baktığımızda henüz bir aday belirlenemedi. ‘Seçim tarihi belli olsun adayımızı açıklayacağız’ diyorlardı. Henüz açıklayamadılar. Çünkü içerde tartışma var. 2021’de, 2022’de güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz diyorlardı. 6’lı masadan güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili çok ve net ne yapmak istediklerine dair bir çalışma görmedik. Şimdi evet başkanlık sistemi ile devam ediyoruz diyorlar ama seçilen başkan milletin iradesini yansıtmayacak, 6’lı masadaki görünen altının ve arkasındaki kim varsa onların iradesini yansıtacak ve onların izniyle başkanlık yapabilecek kukla bir başkan arıyoruz diyorlar. Böyle bir başkanlıkla ülkenin yönetilemeyeceğini herkes çok iyi biliyor” şeklinde konuştu.

Mecliste görüşmeleri başlayan anayasa değişikliğinde iki önemli başlık olduğunu kaydeden Usta, "Birincisi başörtüsünün anayasal güvence altına alınması, ikincisi de ailenin tanımının yapılması. Bu iki önemli konu da geçtiğimiz hafta anayasa teklifinin komisyona gelmesiyle birlikte tartışılmaya başlandı. Anayasa değişikliğini 400 oy ile referanduma ihtiyaç kalmadan meclisten geçirmek istiyoruz. Muhalefet anayasa değişikliğine destek verir ve meclisten geçer, bu Türkiye’nin başarısı olur. Bu başarı milletin tabanda da birleşmesine, kaynaşmasına vesile olur diye inanıyorum. İkinci önemli başlık aile. Ailenin bir erkek ve bir kadından kurulduğu ile ilgili bir maddenin gelmesi. Vatandaşımızın da aile yapımızın korunması ile ilgili sonuna kadar destek verdiğini biliyoruz” diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Usta, EYT ile ilgili düzenlemenin yakın zamanda meclise geldiğini ve komisyonlarda görüşülmeye başlayacağını, sonrasında da büyük bir kitlenin beklediği bir sonuç olarak meclisten çıkacağını ifade etti. Usta, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın savunma sanayisinde öne çıkan Bayraktar ile ilgili sözlerine de tepki gösterdi.