AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’ya ziyarette bulundu. Depremin yaralarının sarılması için farklı il ve ilçelerden belediye başkanlarının Malatya’da görevlendirildiğini söyleyen Özhaseki, "Bu günler insani olarak birbirimizle yardımlaşma günüdür, dayanışma günüdür” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’ya ziyarette bulundu. Depremin yaralarının sarılması için farklı il ve ilçelerden belediye başkanlarının Malatya’da görevlendirildiğini söyleyen Özhaseki, "Bu günler insani olarak birbirimizle yardımlaşma günüdür, dayanışma günüdür” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Doğanşehir ilçe merkezini ziyaret eden ve ilçe halkına geçmiş olsun dileklerini ileten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına gelerek, burada milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla koordinasyon toplantısı yaptı. Toplantı sonrası konuşan Özhaseki, Malatya’daki deprem yaralarının sarılması için farklı il ve ilçelerden belediye başkanlarının Malatya’da görevlendirildiğini söyledi. Malatya’da depremin izlerinin silinmesi için devletin bütün imkanlarının seferber olduğunu ifade eden Özhaseki, “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız bundan sonra Malatya’dan çıkmayacak. Muş, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Sivas Belediye Başkanlarımız da Malatya’da görevliler. Ayrıca merkez belediyelerimiz kadar güçlü olan Başakşehir, Bağcılar, Sancaktepe, Kağıthane gibi İstanbul’un güçlü belediyeleri de Malatya’da hizmet vermeye başlayacaklar. Ankara’dan Kahramankazan, Balıkesir’den Altıeylül ve Karesi, Tekirdağ’dan Süleymanpaşa, Bursa’dan Yıldırım, Samsun’dan da Vezirköprü belediyelerimiz Malatya’dan çıkmadan görevleri bitene kadar hizmetlerine devam edeceklerdir" şeklinde konuştu.

Görevlendirilen belediye başkanlarının hizmetleri bitene kadar Malatya’da olacağını ifade eden Özhaseki, "Şundan herkes emin olsun. Görevlendirdiğimiz belediye başkanlıkları başka partilerden olabilir. Şu anda Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde, Samandağı ve Defne’de ilçe belediyelerinde CHP’li belediye başkanları var. Onların da her birisine görevli belediye başkanlarımızı hami, kardeş veyahut abi belediye ilan ettik. Görevli arkadaşlarımız onların emrindeler. Hatay’daki CHP’li kardeşlerimizin de, belediye başkanlarımızın da istekleri ne ise sonuna kadar yerine getireceğiz. Bu günler insani olarak birbirimizle yardımlaşma günüdür, dayanışma günüdür. Elimizde ne varsa bölüşme günüdür. Bunun dışındaki hesapların hepsi çirkindir, ayıptır. Bugünlerde siyasi hesap yapılmaz. AK Parti olarak bizim siyasetimizin temelinde hizmet var, insanımızın duasını almak var. Eser ortaya koymak var. Hiç kimse bundan endişe duymasın. Allah bir daha böyle bir felaketi göstermesin. Hizmetleri hakkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.