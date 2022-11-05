AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı’nın düzenlediği Şehir Buluşmalarına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başörtüsü konusundaki anayasal düzenleme tartışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı’nın düzenlediği Şehir Buluşmalarına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başörtüsü konusundaki anayasal düzenleme tartışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilen başörtüsü konusunda açıklamalarda bulundu. CHP’nin yasa düzenlemesi önerisine anayasal düzenleme teklifinde bulunduklarını kaydeden Hayati Yazıcı, “hodri meydan öyle olmaz böyle olur” diye konuştu.

“Anayasa değişikliği teklifimizi partilerle görüşüyoruz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başörtüsü konusundaki anayasal düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Gündemde anayasa değişikliği tartışması var. Gerçekten durduk yerde var olmuş bir konu. Muhalefet partisinin sayın genel başkanı o alışkanlık haline getirdiği yöntemiyle bir şeyi yapacakmış gibi çıktı dedi ki; “Başörtüsü konusunda bir kanuni düzenleme yapmak üzere teklifte bulunuyoruz.” Bunu kamuoyuyla paylaştı, üç maddelik bir teklif. Ya biz arkadaşlar biz Türkiye’yi ihya ederken her alanda değişik ve dönüşümü gerçekleştirirken boşluk bırakmadık. İşte onlardan bir tanesi de sosyal hayat, toplumsal hayattır. Toplumsala alanda farklı unsurlarla icra edilen, birçok ailede travmaya yol açan, hukuk dışı, hatta ahlaki kurallar dışı uygulamalar vardır. Biz bunları liderimizin söylediği gibi dik durarak, dikleşmeden, kararlılık içerisinde metanetle, sabırla bu sorunu Türkiye’nin gündeminden çıkardık. Kadınların başı kapalı, inancı gereği yapıyor. İnanç insanın en temel haklarından biri tanesidir. Başörtüsünü çıkarır dini bir uygulama vardır. Bu uygulamanın anayasal bir dayanağı yoktur, yasal bir dayanağı yoktur tamamen fiili bir uygulamadır. Biz o süreçlerde üniversiteye alınmayana kızların avukatlığını da yaptık. Gündemden çıkarmıştık ama muhalefet partisi çözülmüş soruna söz üretiyor. Böyle bir sorun varmış anlamında bir kanun teklifi hazırladılar. O teklif aslında şöyle de okunabilir; demek ki birileri iktidar olmaları halinde bu alanda daha öncekilere benzer uygulama gerçekleştirme ihtimali var. Bu teklif onu da zan altında bırakıyor. Ama ne gibi bir düzenleme yapılacak; hak ve özgürlüklerin düzenleme konusu olacağı yere anayasadır. Temel hak ve özgürlükler anayasada, hak ve özgürlük kataloğunun diğer alt kısmından düzenlenir. Biz de hodri meydan dedik. Hodri meydan öyle olmaz böyle olur. Din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen 24’ncü madde, aile yapısıyla alakalı 41’nci maddede bir düzenleme olmak üzere iki maddede düzenlemeyi içeren çalışmamızı tamamladık. Ama meclise gelmeden önce muhalefet partileriyle paylaşalım istedik şimdi o süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla inşallah bu düzenleme meclisten de geçer ve anayasal düzeyde mevzuatında yer alır. Bir daha da kimsenin aklında o konuyla ilgili bir şey gelmez diye düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Doğruya doğru yanlışa yanlış diyen herkesle yürümeye hazırız”

Toplantıda bir gazetecinin altılı masanın dağılacağı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhur İttifakı’na katılacağıyla ilgili iddiaları sorması hakkında açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “İddialar üzerinden bir hüküm cümlesi kurmamak lazım. Bu iddiaları biz de izliyoruz. Altılı masanın ne yapıp yapmayacağı bizim gündemimiz değildir. Aslında belki haksızlık yapıyoruz. Bunların çıkaracağı aday kiminle yarışacak? Dev bir liderle yarışacak. Dünya lideri sıfatını hak etmiş bir kişiyle yarışacak. Kolay mı Recep Tayyip Erdoğan karşısında onun klasında, onunla yarışacak donanımda bir aday bulup çıkarmak kolay bir iş mi? Çok zor bir iş. Biz bildiğimiz yolda yürüyoruz, onlar ne yaparlar hep birlikte göreceğiz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış herkesle yürümeye hazırız” diye konuştu.