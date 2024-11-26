AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Yeni Anayasa Çalıştayları kapsamında 28 Kasım Perşembe günü sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle bir araya gelecek.

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığınca düzenlenen toplantı AK Parti Genel Merkezi’nde saat 14.30’da gerçekleştirilecek. Çalıştaya; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) davet edildi.

En geniş tabana sahip meslek kuruluşlarının çatı örgütleri, sendikalar ve STK’larla yapılacak toplantıda, “Sivil toplumun ve meslek örgütlerinin yeni anayasa yapımına katılımı nasıl olmalı ve yeni anayasadan beklentileri nelerdir?” sorularına cevap aranacak.

Yeni Anayasa çalıştaylarının ilki 9 Ekim’de AK Parti Genel Merkezi’nde anayasa hukuku, hukuk felsefesi, siyaset bilimi, sosyoloji ve kamu yönetimi gibi alanlarda uzman akademisyenlerin katılımları ile gerçekleştirilmişti. Toplantıda, “Türkiye neden yeni bir anayasaya ihtiyaç duyuyor?” ve “Katılım ve uzlaşmaya dayanan yeni sivil anayasanın yapım yöntemi ne olmalı?” sorularına cevap aranmıştı.

AK Parti’nin yeni anayasa çalıştayları, toplumun farklı kesimlerini kapsayacak şekilde önümüzdeki süreçte de devam edecek.