AK Parti İl Başkanlığı’nın düzenlediği "Yüz Yüze 100 Gün" projesi çerçevesinde Tuzla’da konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "CHP Genel Başkanı ’YSK’nın elinde dahi bizdeki veriler yok’ diyerek, 60 milyona yakın seçmenimizin kişisel verilerini bir şekilde aldıklarını ifade etmiştir. Bu çok ciddi bir meseledir. Bunun üzerine biz sonuna kadar gideceğiz" dedi.

AK Parti İl Başkanlığı’nın düzenlediği "Yüz Yüze 100 Gün" projesi çerçevesinde Tuzla’da konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "CHP Genel Başkanı ’YSK’nın elinde dahi bizdeki veriler yok’ diyerek, 60 milyona yakın seçmenimizin kişisel verilerini bir şekilde aldıklarını ifade etmiştir. Bu çok ciddi bir meseledir. Bunun üzerine biz sonuna kadar gideceğiz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Yüz Yüze 100 Gün” projesi Tuzla’da devam etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ projeye katılarak İçmeler Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile birlikte vatandaşlarla bir araya gelen Dağ, vatandaşların sorunlarını ve önerilerini dinledikten sonra İçmeler Mahallesi Meydanı’ndaki AK Nokta’da vatandaşlarla buluştu.

İçmeler Mahallesi’nde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve beraberindeki heyet esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla bir süre sohbet etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ esnaf ziyaretleri sonrası İçmeler Mahallesi Meydanı’nda vatandaşlara seslendi.

Esnaf ziyaretlerinin ardından konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ "AK Parti kurulduğundan bugüne her zaman milletiyle iç içe olup yol yürüyen bir siyasi partidir. Recep Tayyip Erdoğan’ın 40 yılı aşkın siyaseti de tamamen buna dönük bir siyasettir. 4 günlük süre zarfında muhalefetin gündem olduğu konulara baktığımızda muhalefetin nelerle uğraştığını görmüş oluyoruz.

"CHP veya İYİ Parti, 3 maymunu oynamaya devam ediyor"

Program sonrası konuşan Hamza Dağ, "Hem HDP’nin Diyarbakır hem de İstanbul mitinginde CHP’ye ve İYİ Parti’ye çağrıları olmuştu. Bu çağrılarla ilgili ne CHP’den ne de İYİ Parti’den ses çıkmadı. Helalleşme adı altında söylenen sözlere HDP’den bir takım sözler ortaya konulmasına rağmen CHP veya İYİ Parti, 3 maymunu oynamaya devam ediyor" dedi.

"Muhalefetin 6’lı masa temsilcilerinden birisi gazeteciyi tartakladı, bugüne kadar kınamayla alakalı bir söz ortaya konulmadı"

Dağ, "Muhalefetin 6’lı masa temsilcilerinden birisi Demokrat Partisi Genel Başkan Yardımcısı, bir gazeteciyi canlı yayında tartaklıyor ve bu şekilde gündeme geliyor, bu konuyla ilgili bugüne kadar kınamayla alakalı bir söz ortaya konulmadı. Bundan birkaç ay önce CHP Genel Başkanı ülkede kaos oluşturmak için insanları elektrik faturalarını ödememeye davet etmişti. Halkımızdan bu çağrıya destek gelmeyince elektriği kesilmiş olan kişilerin evlerini ziyaret ederek bir süreç başlattı. Ankara’da ziyaret etmiş olduğu evin elektriğinin kesik olmadığı, kendileri tarafından bir takım vaatlerde bulunulduğu ve bu vaatlerinde yerine getirilmediği ziyaret etmiş olduğu ev tarafından yalanlanmasına rağmen biz Kemal Kılıçdaroğlu’ndan utanmaya dair bir hareket görmedik" dedi.

"Kılıçdaroğlu, 60 milyona yakın seçmenimizin kişisel verilerini bir şekilde aldıklarını ifade etti"

Vatandaşlarla buluştuktan sonra konuşan Dağ, "CHP Genel Başkanı ’YSK’nın elinde dahi bizdeki veriler yok’ diyerek, 60 milyona yakın seçmenimizin kişisel verilerini bir şekilde aldıklarını ifade etmiştir. Bu çok ciddi bir meseledir, bunun üzerine biz sonuna kadar gideceğiz. Yani şu 5 günlük süre zarfında muhalefet, kabadayılıkla, yalanla, birbirlerine bir takım ithamlarla ve kişisel verileri ele geçirmekle gündem olmuştur" dedi.