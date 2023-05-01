Tekirdağ’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “14 Mayıs 2023 seçimlerini tarihi anlamda da gerçekten çok kıymetli kılmaktadır ve ayrıca bu seçimde Türkiye’de milletten destek ve yetki istemek üzere kümelenmiş siyasi yapıların bir tarafta Cumhur ittifakı, diğer tarafta kimi zaman altılı masa, kimi 7 oldu, 10 oldu. Herhalde 10’nuda aştı farklı katmanlar var. Görünür görünmeyen yancıları, destekçileri saymıyorum bir ittifak arasında geçecek olan bir seçim” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Tekirdağ’a geldi. Ziyaret sürecinde açıklamalarda bulunan Yazıcı, 14 Mayıs Seçimlerinin bir dönemeç olduğuna vurgu yaptı.

Yazıcı açıklamasında, "14 Mayıs’a doğru günler hızla akıp gidiyor. 13 günümüz kaldı Türkiye’nin seçimine. Niye Türkiye seçimi diyoruz, gerçekten bu seçim Türkiye için bir dönemeç. Aziz milletimizin en önemli kazanımlarından Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yılının son seçimi 14 Mayıs seçimi. Gene bununla bağlantılı, 2. Yüzyılın ki, biz ona Türkiye Yüzyılı diyoruz. 2. Yüzyılın da ilk seçimi, bir başka hususiyeti çok partili demokratik hayatımızda iktidar değişiminin gerçekleştiği, tek parti yönetiminden çok partili çoğulcu sisteme geçisin seçiminin yapıldığı 1950 seçimleri de 14 Mayıs tarihinde yapılmış. Dolayısıyla bu kadar önemli iki hususiyetin birleşmiş olması 14 Mayıs 2023 seçimlerini tarihi anlamda da gerçekten çok kıymetli kılmaktadır ve ayrıca bu seçimde Türkiye’de milletten destek ve yetki istemek üzere kümelenmiş siyasi yapıların bir tarafta Cumhur ittifakı, diğer tarafta kimi zaman altılı masa, kimi 7 oldu, 10 oldu. Herhalde 10’nuda aştı farklı katmanlar var. Görünür görünmeyen yancıları, destekçileri saymıyorum bir ittifak arasında geçecek olan bir seçim. Türkiye’de iş yapanlar var, bir de konuşanlar var. İş üretenler var, laf üretenler var. İş üreten kesimi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ki AK Parti kadroları ve Cumhur ittifakı temsil etmektedir. Milletin önüne çıkarken hesap vermek üzere çıkarsınız, yetki istediğinizde gelecek zaman diliminde yapacaklarınızı veya Türkiye için hayal ettiğiniz sürece yapılması gerekenleri ön görülerinize ilişkin muhayileniz olur, bunları anlatırsınız. Bu anlamda da biz aziz milletimize bizim siyasi vazgeçmezlerimizdendir. Siyasal davranış biçimlerimizin en önemli unsurlarındandır çünkü bizler siyaseti genel başkanımız öncülüğünde milletimizin hukukunu korumak, burada milletten kastım 85 milyonun tamamıdır. Milletin hukukunu korumak, insanımızın hayat standardını yükseltmek, önünde ki sosyo ekonomik engelleri ortadan kaldırmak, refah seviyesini yükseltmek bir başka ifade ile sofrasında ki ekmeği büyütmek için yola çıkmış kadrolarız’’ dedi.

Karadeniz Gaz’ından da bahseden Yazıcı, “Türkiye’nin dünya milletleri arasında üst düzey bir sınıfa yükselmesine yol açacak kazanımlardan söz etmeyeceğim ama en azından son 5-10 gün içerisinde biz ter dökerek bu ülkenin envanterine yeni araçlar kazanımı sağlamak suretiyle işte Karadeniz’de Ereğli’de ki gazı bulduk yer yüzüne çıkarttık ve gaz dağıtım şebekesine entegre ettik. Ve yine Türkiye’nin hayali 50 yıllık 70 yıllık hayali nükleer enerjinin ilk gaz yerleştirmesini sağladık ve nükleer enerji tesisi kimliğini kazandırdık. İnşallah nükleer gazda üretime başlayacak milletin hizmetine sunacağız. Bunlar maddi anlamda yaptığımız şeyler, bunun etkisinde sosyal hayatı, siyasi hayata inişin travmatik uygulamalara yol açan vesayetçi yapıları, toplumsal mühendisliğe kalkışmış kimi kişi, kurum ve çevreleri milletten aldığımız güçle bertaraf ederek muazzam bir temizlik yaptık ve Türkiye’yi bugün ki duruma getirdik. Bugün sorunlarımız yok değil var, hayat dinamiktir. Sorunlar bitmez olacak, ama bunların üstesinden gelecek kadrolarda AK Parti kadrolarıdır, teşkilatlarımızı güçlendirmek suretiyle hep birlikte bu istikametinde yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Milletimizin sandığa giderken, bir taraftan eleştirilerini elbette söyleyecek, sıkıntılarını elbette ki dile getirecek. Sandığa giderken keskin, iyi, rasyonel bir muhasebe yapacağını, yaptığını bugüne kadar uygulamaları böyle gördük. Dolayısıyla daha rasyonel oy kullanacağını, laf üretenlere değil, iş üretenlere ve iş üretenlerinde Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ki AK Parti kadroları, Cumhur ittifakı olduğunu da görmek suretiyle değerlendirme yapacaklarına inanıyoruz. Her şeyin sahibi millettir, tabi ki inanç değerlerimizi bir arada tutarak millet egemenliğin sahibidir. Biz de o egemenliği aziz milletimize nihaveten deruhte etmeye çalışıyoruz. Bunun sorumluluğu, bunun ne kadar önemli olduğunu ve bu sorumluluk içerisinde kul hakkı, millet hakkı olduğunu idrakı içerisinde olan kadrolarız. Yürüyüşümüzü böyle sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.