Altılı Masa’nın dün yaptığı toplantı ile ilgili eleştirilerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, “Yaklaşık bir buçuk yıllık zamandan beri toplanıyorlar. Dün de bir toplantı gerçekleştirdiler. Daha adayını belirleme usulü ile ilgili bir karar alabildiklerini ifade ettiler. O masanın millete vadettiği, eski vesayet günlerine özlem” dedi.

Altılı Masa’nın dün yaptığı toplantı ile ilgili eleştirilerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, “Yaklaşık bir buçuk yıllık zamandan beri toplanıyorlar. Dün de bir toplantı gerçekleştirdiler. Daha adayını belirleme usulü ile ilgili bir karar alabildiklerini ifade ettiler. O masanın millete vadettiği, eski vesayet günlerine özlem” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, AK Parti MKYK üyeleri, İl ve bölge milletvekilleri, 2023 Şehir Buluşmaları çerçevesinde Çankırı’yı ziyaret etti. Basın mensupları ile de bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Türkiye tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerini gerçekleştirdik”

AK Parti’nin iktidarlık döneminde bütün politikaları milletten aldığı ilhamla yaptığını söyleyen Uygur, “2023 seçimlerinin arifesindeyiz. Türkiye 100 yılına adım attığımız şu süreçte 20 yıllık müktesebatımız, 20 yıllık birikimimizi, 20 yıllık kazanımımızla Türkiye 100 yılını milletimizle birlikte, dava arkadaşlarımızla birlikte şekillendirmek için bütün gücümüzle, gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz. AK Parti o 28 Şubat sürecinin, karanlık günlerin hemen ardından milletin ihtiyaç, talepleri ve beklentilerinden doğan, milletin içinden doğan ‘söz de karar da milletindir’ serzenişiyle çıkışıyla doğan bir deva siyasi harekettir. Bu geçirmiş olduğumuz 20 yıllık süreç içerisinde de bizler bütün politikalarımızı hem milletimizden aldığımız ilhamla, talep ve beklentilerle oluşturduk. Eser ve hizmet siyasetinin en güzel örneklerine imza attık. Demokratik hak ve özgürlükler alanında reform vasfında çalışmalara imza attık. Türkiye tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerini gerçekleştirdik. Ama bütün bu süreç içerisinde de hiçbir zaman milletimizle bağlantımızı koparmadan, milletimizle birlikte olarak bu yola devam ettik. Milletimiz bütün kritik süreçte, her seçimde bizden teveccühünü, desteğini esirgemedi. Feraseti ile bütün süreçlerde Liderimiz Sayın Cumhurbaşkanı hem vatanına, devletine, hem demokrasisine hem de iradesine sahip çıkarak yürümeye devam etti” dedi.

“Biz bu oyunlara 20 yıl boyunca nasıl prim vermediysek bundan sonraki süreçte de milletimiz yine prim vermeyecek”

Türkiye’ye yönelik kurulan oyunlara İsveç’teki gösterilerin bir örnek olduğunu ifade eden Uygur, “Türkiye her yükselişe kalktığında, milletimiz hem demokrasisine hem liderine hem vatanına, devletine, istikbaline sahip çıktığı o süreçlerde bir takım şer odakları yine boş durmuyor. Geçtiğimiz günlerde İsveç’te hem Cumhurbaşkanımıza yönelik hem Türkiye Cumhuriyetine yönelik bir takım terör eylemi diyebileceğimiz boyutta eylem yapılıyor. Bizim kutsalımıza saldırılıyor, Kur’an-‘ı Kerim’e karşı fütursuzca hareketlerde bulunuluyor. Güçlü ve büyük Türkiye’nin önünü kesmek için her zamanki gibi o belli dönemlerden, her seçim öncesi olduğu gibi, bu dönemde de bir takım oyunlar kurulmaya çalışılıyor. Ama bizim milletimiz, feraset sahibidir. Biz bu oyunlara 20 yıl boyunca nasıl prim vermediysek bundan sonraki süreçte de milletimiz yine prim vermeyecek” diye konuştu.

"O masanın millete vadettiği, eski vesayet günlerine özlem"

Altılı Masa’yı eleştirerek sözlerini sürdüren Uygur, “Karşımızda bir Altılı Masa var. Demişlerdi, ‘siz seçim tarihini açıklayın, biz adayımızı açıklayacağız.’ Yaklaşık bir buçuk yıllık zamandan beri toplanıyorlar. Dün de bir toplantı gerçekleştirdiler. Daha adayını belirleme usulü ile ilgili bir karar alabildiklerini ifade ettiler. O masanın millete vadettiği, eski vesayet günlerine özlem. Masanın ortaklarının her birinin adaylıkla ilgili bir talepleri mevcut. Ortak bir noktada mutabık kalamıyorlar. Yine Cumhurbaşkanı seçildiğinde, masanın ortaklarından icazet alacağını, onayıyla işlem yapacağını ifade ediyorlar. Bu Türkiye’nin eski vesayet günlerine geri dönüşü ifade ediyor. Milletimiz bu Altılı Masa’dan Türkiye’ye bir hayır gelmeyeceğini, Türkiye’ye iyilik getirmeyeceğini gayet net ve iyi bir şekilde görüyor. İnşallah Allah’ın izni, milletimizin desteği ile yeni Türkiye yüzyılını eserlerimiz, hizmetlerimiz, hak ve özgürlükler alanındaki reform vasfındaki yeniliklerimizle oluşturmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde anayasa değişikliği için komisyonla görüşüldü. Burada da yine samimiyetsiz bir tablo ile karşılaştık. Muhalefetin samimiyetsiz bir tavrıyla karşılaştık. Bir gece yarısı Türkiye’de ortadan kalkmış bir sorun ile ilgili bir kanun meselesi gündeme getirdiler. Getirdikleri kanun teklifi bu meseleyi net bir şekilde çözmekten uzak, hatta geriye dönüşü hatırlatan kanun teklifiydi. Biz madem bu meseleden samimisiniz, milletimizin yanındasınız, pişmanlık duydunuz, bunu daha geniş bir çerçevede anayasa güvence ile teminat altına alalım dedik. Ama ortadaki tabloda gördük, o samimiyetsiz tavırlarını bir kademe ileriye götürdüler” şeklinde konuştu.