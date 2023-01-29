AK Partinin Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncüyü makamında ziyaret etti.

AK Partinin Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncüyü makamında ziyaret etti.

Antalyanın Manavgat İlçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen Güzelyalı Mahallesindeki yangınzedelerle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Mimar Sinan Kongre Merkezindeki Akdeniz Bölge Toplantısının ardından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile bir araya geldi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncüyü makamında ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, yoğun geçen gündemi değerlendirdi. Başkan Tütüncüde, Karaslanın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Antalyasporun ilk formasını hediye etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslana ziyaretinde, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan eşlik etti.