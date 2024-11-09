AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmasında, “Vatandaş 31 Mart seçimlerindeki yanlış tercihlerinden dolayı rahatsız olduğunu göstermeye başlıyor” dedi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programa AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Bayar Özsoy, Ayşe Böhürler ve Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, protokol üyeleri ve parti üyeleri katıldı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, “31 Mart seçimlerinde bir yol kazası oldu ama son zamanlarda gelen anketlere baktığımızda, yaptığımız kongrelerin sonuçlarında ve Türkiye Buluşmaları’nı değerlendirdiğimizde ki teşkilat başkanlığımıza teşekkür ediyorum bu konuda. Türkiye Buluşmaları’nın zamanlamasını mükemmel yaptılar. Ben de 5-6 vilayeti gezdim ve orada gördüm ki Türkiye Buluşmaları ile birlikte vatandaş 31 Mart seçimlerindeki yanlış tercihlerinden dolayı rahatsız olduğunu göstermeye başlıyor ve “Ben niye hata yaptım?” deme yolunda değişimin olduğunu hissediyoruz ve gözlemliyoruz. AK Parti’ye gönül vermiş değerli kardeşlerim, siz de komşularınızla, dostlarınızla konuştuğunuzda AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı’na doğru bir yönelmenin var olduğunu en az benim kadar hissediyorsunuz. Bakın az önce eski ilçe başkanlarımızın isimlerini saydılar. Sordum dedim ki kimler burada? Saydı burada olan isimleri. İlçe kongremize gelmişler. AK Parti sadece burada ismi yazanların görev yaptığı değil, o davaya inanan, güvenen, Recep Tayyip Erdoğan’la yol arkadaşı olmak isteyenlerin partisidir. Makam bitti, görev bitti artık ben gittim diyenlerin partisi değil AK Parti. O günden beri bütün kardeşlerim bu davaya hizmet etmek için elinden gelen gayreti gösteriyorlar” dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da, "Bu asil milletin yürüyüşünü, amaçlarına ulaşmasını engelleyenler var, içeriden ve dışarıdan. Gafiller var, hainler var. Bunlara karşı mücadelemiz her zamankinden daha şiddetli devam ediyor. Bizim mücadelemiz teröristlerle, teröristlerle bizi durdurmaya çalışıyorlar. Bunların arkasında kim olursa olsun, ne yaparlarsa yapsınlar Allah’ın izniyle sizlerin de duası olduğu sürece bizi durduramayacaklar ve yıldıramayacaklar. En İnşallah en son teröristi de etkisiz hale getirmek suretiyle bu asil milleti terör belasından kurtaracağız. Buna inanın. Bazıları beyhude hayallere kapılıyorlar. Bu teröristleri desteklemekle, vesayet savaşları yürütmekle Türkiye’ye bir şekilde yol çizmeye çalışıyorlar. Bu mümkün değil. ‘Ölürsek şehit, kalırsak gazi’ diyerek çıktık bu yola. Bizi sindiremeyecekler, bizi korkutamayacaklar. Mutlaka ve mutlaka bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi her türlü beladan uzaklaştırmayı sağlayacağız. Esas olan ülkemizin bekası, esas olan ülkemizin ve milletimizin refahı. Buna çalışıyor ve bunu gerçekleştireceğiz. Bizim mücadelemiz teröristlerle. Bunun çok iyi anlaşılması lazım. Biz kimsenin etnik kökeniyle, diniyle, mezhebiyle ilgili değiliz. yüzyıllardır bunu gösterdik. Kürtler, Türkler, Zazalar, Çerkesler kardeş. Biz kardeşiz. Bu kardeşliğimizi imha etmeye çalışıyorlar, buna müsaade etmeyeceğiz. Teröristlerin önünde iki yol var. Ya teslim olacaklar, ya da bulundukları çukurlara gömülecekler. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Artık söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir Türkiye var. Bunu herkesin anlaması lazım” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ise, “Biz büyük bir aileyiz. Hem Cumhur ittifakı olarak hem de AK Parti’nin fertleri olarak sizler için çalışmaya, sizler için yorulmaya, sizler için mücadele etmeye, görevde ne kadar süre kalırsak kalalım mücadele etmeye devam edeceğiz. Bundan da hiçbir zaman gocunmayacağız. Ben tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Bizlere birlik ve beraberlik yakışır, dava aşkı yakışır, ay yıldızlı Türk bayrağına sahip çıkmak yakışır. Vatanına, milletine, devletine sahip çıkmak yakışır. Bunun en güzel örneklerini sergileyen siz kardeşlerime teşekkür ederken, Kocasinan’ımıza bu güne kadar emeği geçenlere teşekkür ediyor, bundan sonra da görev alacak kardeşlerimizi bağrımıza basıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, “Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aldığımız bayrağı daha da yukarı taşımak için yola devam ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim yeni görev alacak kardeşlerimizle birlikte hepimizin başarılarını arttırsın” dedi.

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu da, “Teşkilatımızın emrinde her zaman çalışmaya söz veriyoruz. Bugün bizleri burada bir kez daha yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kongremizin Kocasinan’ımıza, Kayserimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekilirken, kongreye tek aday olarak giren Selçuk Melekoğlu da tekrar AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı oldu.