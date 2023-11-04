AK Parti Ağrı Gençlik Kolları Başkanlığı, yapmış olduğu basın açıklaması ile İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını kınadı.

Ağrı Merkez Cumhuriyet Caddesinde bir araya gelen AK Parti Ağrı il teşkilatı ve gençlik kolları üyeleri, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını kınamak için yürüyüş düzenledi.

Yürüyüş öncesi grup adına açıklama yapan AK Parti Ağrı Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk, İsrail’in yaptığı katliamlarla adını tarihe kara bir leke olarak yazdırdığını ifade ederek; “Bugün burada Gazze’den günlerdir yükselen acı feryatlara, akan onca masum kana, dökülen göz yaşlarına seyirci kalamayan; mazlum ve masum coğrafyalar için her fırsatta hakkı ve hakikati haykıran AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanlığı olarak Say Stop demek üzere toplanmış bulunmaktayız. 1948 Yılından bu yana devam eden çatışmaların kronikleşmiş bir hal aldığı Filistin’de; katil İsrail 7 Ekimden bugüne küresel vicdanı derinden yaralayan, çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturmuştur. Her karış toprağının yoğun bombardımana tabi tutulduğu, orantısız gücün, savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin’de, İsrail tarihe bir kez daha adını kara leke ile yazdırmıştır. Gazze’deki yaşlı, çocuk, kadın her bir sivilin su ve gıda dahil temel ihtiyaçları edinmelerini bile engelleyen zalim İsrail’in bu gaddarlıkları karşısında ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları sus pus olmuş hatta kimileri İsrail’e destek için sıraya gelmiştir. Saldırılarının ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine itidal çağrısında bulunulan, sükûnete ve bu zalimliği sona erdirmeye çağrılan; bunun dışında aranan her yolun ve hevesin peşinde koşulmasının sadece daha fazla yıkıma, daha fazla gözyaşına ve daha fazla can kaybına sebep olacağı kendisine hatırlatılan İsrail, ne yazık ki tüm bu çağrılara daha fazla masum kanı dökerek yanıt vermiştir. 41 km uzunluğu 10 km genişliğinde bir alanda 2 milyonun insanın yaşadığı, İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilen Gazze’de bugün dahi hastaneler bombalanmaya devam etmekte ve Netenyahu Hükümeti soykırım suçu işlemektedir. Savaş hukuku, insan hakları ihlal ediliyor, uluslararası hukuk tanınmıyor ve tüm bunlar Dünyanın gözü önünde yapılıyor. Bu durum, İsrail’in gerek bugün gerekse yarın insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu ortaya koymaktadır. AK Gençlik olarak bu vahşete ve bu katliamlara “Say Stop” demek adına geçtiğimiz Cuma günü Starbucks markasının İsrail’e verdiği desteği göz önünde bulundurarak AK Parti Gençlik Kolları mensubu 30.000’i aşkın gençle birlikte tüm il ve ilçelerimizde eş zamanlı olarak protestomuzu gerçekleştirmiş, AK Parti Gençlik Kolları olarak Say Stop demiş ve işgalci İsrail’in masum kanına doymayan alçak saldırıları son buluncaya kadar Say Stop demeye devam edeceğimizi bildirmiştik. Bugünde, burada olduğu gibi 81 ilimizin tamamında eş zamanlı olarak AK Parti Gençlik Kolları mensupları olarak; Bugün Gazze’de soykırıma dur de, Bugün Gazze’deki vahşete dur de bugün Gazze’deki zulme dur de, bugün Gazze’de yaşanan insanlık suçlarına dur de, bugün İsrail’e dur de diyerek haykırıyoruz ve Say Stop demeye devam ediyoruz. Bu vatanın gençleri hem kültürü hem de uluslararası değerlere olan bağlılığın bir sonucu olarak Gazze’de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısındadır. Altını çizerek tekrar ifade ediyoruz; Bugün Anadolu’nun her bir köşesinde milyonlarca genç Gazze’de yavrusunun cenazesini kucağına almış bir annenin yüreğindeki sızıyı en derinden hissetmekte, bu zulme katkı sunan kim varsa hesabını tutmaktadır. Türkiye’nin ötesinde, bölgenin en büyük gençlik hareketi olan AK gençlik olarak daha adil bir dünya diyerek yola çıkan Cumhurbaşkanımızın izinde; her zaman mazlumların savunucusu olduğumuzu, insanlık ve hukuk bilmez canilerin karşısında olacağımızı belirterek Say Stop diyerek haykırıyoruz.” İfadelerini kullandı.

Yapılan açıklamanın ardından AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Belediye Başkanı Metin Karadoğan, AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör ile il ve ilçe teşkilatları ile birlikte ellerinde İsrail’i kınayan pankartlar ile yürüyen AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, yürüyüş sonunda olaysız dağıldı.