AK Parti Adıyaman Gençlik kolları Başkanlığı tarafından Gazze’de yaşanan acılara dikkat çekmek için basın açıklaması yapıldı.

AK Parti İl Başkanlığı’ndan yürüyerek, Demokrasi Parkı’na gelen AK Parti Gençlik Kolları üyeleri sloganlar eşliğinde basın açıklaması yaptı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Merek İlçe Başkanı Ziya Başaran ve gençler basın açıklamasına katıldı.

Basın açıklamasını yapan Gençlik kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, “Bugün burada Gazze’den günlerdir yükselen acı feryatlara, akan onca masum kana, dökülen göz yaşlarına seyirci kalamayan; mazlum ve masum coğrafyalar için her fırsatta hakkı ve hakikati haykıran AK Parti Adıyaman İl Gençlik Kolları Başkanlığı olarak #SayStop demek üzere toplanmış bulunmaktayız.

1948 Yılından bu yana devam eden çatışmaların kronikleşmiş bir hal aldığı Filistin’de; katil İsrail 7 Ekim’den bugüne küresel vicdanı derinden yaralayan, çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturmuştur.

Her karış toprağının yoğun bombardımana tabi tutulduğu, orantısız gücün, savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin’de, İsrail tarihe bir kez daha adını kara leke ile yazdırmıştır.

Gazze’deki yaşlı, çocuk, kadın her bir sivilin su ve gıda dahil temel ihtiyaçları edinmelerini bile engelleyen zalim İsrail’in bu gaddarlıkları karşısında ne yazıkki sözde insan hakları savunucuları sus pus olmuş hatta kimileri İsrail’e destek için sıraya gelmiştir.

Saldırılarının ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine itidal çağrısında bulunulan, sükûnete ve bu zalimliği sona erdirmeye çağrılan; bunun dışında aranan her yolun ve hevesin peşinde koşulmasının sadece daha fazla yıkıma, daha fazla gözyaşına ve daha fazla can kaybına sebep olacağı kendisine hatırlatılan İsrail, ne yazık ki tüm bu çağrılara daha fazla masum kanı dökerek yanıt vermiştir.

Bugün Anadolu’nun her bir köşesinde milyonlarca genç Gazze’de yavrusunun cenazesini kucağına almış bir annenin yüreğindeki sızıyı en derinden hissetmekte, bu zülme katkı sunan kim varsa hesabını tutmaktadır.

Türkiye’nin ötesinde, bölgenin en büyük gençlik hareketi olan AK Gençlik olarak ‘Daha Adil Bir Dünya’ diyerek yola çıkan Cumhurbaşkanımızın izinde; her zaman mazlumların savunucusu olduğumuzu, insanlık ve hukuk bilmez canilerin karşısında olacağımızı belirterek #SayStop diyerek haykırıyoruz” dedi.