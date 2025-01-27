AK Parti Gençlik Kolları Başkan adayı Yusuf İbiş, “Heyecanlıyız, enerjimiz yerinde ve bu gençlikle çok iş yapacağız” dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkan adayı Yusuf İbiş, partisinin Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi öncesinde İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularını yanıtladı. 1 milyondan fazla üyesiyle AK Parti Gençlik kollarının Türkiye’nin en büyük gençlik kolları yapılanması olduğuna dikkati çeken İbiş, “Bugün AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongremizi gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin 81 ilinde 922 ilçesinde örgütlenebilen tek gençlik yapılanmasıdır ve bugün bu vesileyle salondaki coşkuyu görüyorsunuz. Türkiye’nin dört bir tarafından, Türkiye’nin mozaiği burada ve bizlere de hamdolsun ilçe gençlik kollarından başladığımız bu süreçte gençlik kollarının genel başkanı olmak nasip oldu. Çok heyecanlıyız, enerjimiz yerinde ve inşallah bu gençlikle çok iş yapacağız” ifadelerini kullandı.