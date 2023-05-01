AK Parti, Gediz’de seçim irtibat bürosu açtı. Açılış kurdelası milletvekili adayları İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Erkan tarafından ’hayırlı olsun’ temennisi ile kesildi.

Seçim bürosunda partili vatandaşlarla bir süre sohbet eden milletvekili adayları ve AK Parti ilçe teşkilatı mensupları, esnaf ve pazaryeri ziyareti de gerçekleştirdi.

Gediz’e yapılacak olan yatırımlarla ilgili olarak Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile de bir araya gelen vekil adayları, daha sonra Sazköy’de vatandaşlarla buluştu.

İsmail Çağlar Bayırcı, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son sürat büyüyen bir Türkiye var. Seçimden sonra daha hızlı büyüyecek ve yükselecek. Ülkemizin bu kutlu yürüyüşünü, yükselmesini engelleyen güçler ve bir de bunların maşaları olan altılı masalar yedili masalar var. 21 yıllık iktidarımızda yapılanlarla 50+1 gibi şeyleri düşünmememiz lazım. Yüzde 70-80 gibi rakamlara çok rahat ulaşmalıyız. Terör örgütü kolu olan partilerle ittifak kurup seçim yarışına girenlere fırsat vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.