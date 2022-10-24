AK Parti Gediz İlçe Başkanlığı’nca “Dünden Bugüne Vefa Kahvaltısı” Park Orman Kafe’de gerçekleşti.

AK Parti Gediz İlçe Başkanlığı’nca “Dünden Bugüne Vefa Kahvaltısı” Park Orman Kafe’de gerçekleşti.

AK Parti Gediz İlçe Başkanlığı, kuruluşundan bugüne kadar geçmiş dönemlerde görev yapan ilçe başkanları ve belediye başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belde teşkilat ve belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri, belediye meclis üyeleri, kadın kolları başkanları ve yönetimleri, gençlik kolları başkanları ve yönetimleri, mahalle temsilcileri, AK Partiye gönül vermiş teşkilat mensupları ile “vefa kahvaltısında” bir araya geldi.

Gediz Park Orman Kafede gerçekleşen vefa kahvaltısına, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi- Gediz Koordinatörü Halil İbrahim Taşkın ve çok sayıda partili katıldı.

AK Parti’nin hizmet, yatırım ve projelerle dolu 20 yıllık bir siyasi parti olduğunu dile getiren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Partimizin kuruluşundan bu yana birçok dava ve yol arkadaşımız farklı kademelerde görev aldı, milletimize, partimize hizmetleri oldu. İlk günkü aşkla davamıza ve Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a gönül bağını sürdürüyor. Partimizin önceki dönemlerinde görev yapmış olan sizlerin tecrübeleriyle çalışmalarımıza hız kesmeden, durmadan yorulmadan devam ediyoruz. 20 yıldır yapılan kalkınma hamlelerini hepimiz üzerimize düşen görev olarak anlatmamız lazım. Bu birliktelik içerisinde hız kesmeden gönüller kazanmaya devam ediyoruz. Yapılacak daha çok işimiz var. Bunun için partimizin tüm teşkilatlarıyla birlikte canla başla çalışıyoruz” diye konuştu.

Düzenlenen kahvaltı programı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.