Kütahya’nın Gediz AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Erkan, İl Genel Meclisi ve teşkilat üyeleri ile birlikte ilçeye bağlı köy ziyaretleri gerçekleştirerek halkın sorun ve sıkıntılarını yerinde dinliyor.

Kütahya’nın Gediz AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Erkan, İl Genel Meclisi ve teşkilat üyeleri ile birlikte ilçeye bağlı köy ziyaretleri gerçekleştirerek halkın sorun ve sıkıntılarını yerinde dinliyor.

İlçe başkanlığına geldiği günden bu yana başarılı çalışmalarla takdir toplayan Ak Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, yönetim kuruluyla birlikte köyleri ziyaret ederek vatandaşların sıkıntılarını yerinde inceliyor.

Köy ziyaretleri hakkında bilgi veren Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Erkan, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın sıkıntılarını dinlemek ve yerinde tespit etmek için köylerimizi ziyaret ediyoruz dedi.

Başkan Mehmet Erkan, “Köy ziyaretlerimiz devam ediyor. Son olarak Akkaya, Yağmurlar ve Yayla köy ziyaretlerini gerçekleştirdik. Köylerde yaşanılan sıkıntıları dinleyip yetkili mercilerimize ileterek çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu ziyaretlerimizde İl Genel Meclisi Üyelerimiz ve teşkilat mensupları da bizlere eşlik ediyor. Ziyaretlerimiz devam edecek. Vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.