AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, il yönetimi Kurulu üyeleri ile birlikte AK Parti Yavuzeli ve Araban İlçe teşkilatına ziyarette bulundu. Her iki ilçede yaşanan coşkulu kalabalık İl Başkanı Murat Çetin ve yönetimini mutlu etti. Çetin davul zurnalı karşılamaya da Filistin’de yaşanan saldırı dolayısıyla izin vermedi.

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongre’nin ardından ilk ziyaretini Yavuzeli İlçe Teşkilatına yapan Başkan Murat Çetin, miting havasında geçen karşılama ve toplantıda Yavuzeli ilçe teşkilatı mensuplarına hitap etti. Yavuzeli Belediye Başkanı Kemal Sakaroğlu ve AK Parti Yavuzeli İlçe Başkanı Mehmet Ali Polat’a miting havasında geçen toplantı için teşekkür eden İl Başkanı Murat Çetin, Cumhur ittifakı ortağı MHP ilçe Başkanı ile AK Parti ilçe Başkanı ve İlçe Belediye Başkanı’nın uyumunun Türkiye’ye örnek olduğunu belirterek, “Allah dirliğimizi, birliğimizi bozmasın” dedi.

“Seçimlere hazırız”

31 Mart 2024 yerel seçimlerine çalıştıklarını belirten İl Başkanı Çetin, “Bizim davamız, para, pul, makam davası değil. Bizim davamız-işimiz millete hizmet etme gayretidir. Biz burada birlikte olacağımızı gösterdik. 31 Mart 2024 akşamına kadar bu birlikteliğimiz bozulmasın inşallah” ifadelerini kullandı.

“MHP Yavuzeli ilçe’ye taziye ziyareti”

Yavuzeli MHP İlçe Başkanı İsmail Aytekin’e, vefat eden eski ilçe başkanı Süleyman Taşçı için taziye ziyaretinde bulunan İl Başkanı Murat Çetin, ardından Yavuzeli esnafını ziyaret ederek taleplerini dinledi. Esnaf ziyaretinin ardından ilçeye yeni atanan Araban Kaymakamı İlyas Kılıç’ı ziyaret eden İl Başkanı Murat Çetin ve Yavuzeli Belediye Başkanı Kemal Sakaoğlu, İlçe Başkanı Mehmet Ali Polat, hayırlı olsun dileklerini iletti.

“Araban’da coşkulu karşılama”

AK Parti Araban ilçe Başkanı Kamil Murat Kasney ile Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ve ilçe teşkilat mensupları ile bir araya gelen AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, ilçe teşkilatındaki coşkulu kalabalığa Türkiye Yüzyılı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

“ Davul ve Zurnaya izin verilmedi”

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, Araban teşkilatını ziyaretinde davullu zurnalı hazırlanan karşılama törenine anında müdahale ederek, ‘’Filistin’de şehitlerimiz var. Keşke olmasaydı da daha coşkulu bir buluşma olsaydı.’’ diyerek izin vermedi. İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, gayreti ve çalışmalarından dolayı İl Başkanı Murat Çetin’e teşekkür ederek, 2002 ruhu gayreti ve heyecanıyla çalışmaya devam edeceklerini ifade ettiler.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, Araban ilçe teşkilatına yaptığı konuşmada, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde zarar gören yerlerde yaraların sarılmaya devam ettiğini söyledi.

Araban’da depremde zarar görenlerle ilgili hızlı şekilde çalışmaların devam ettiğini belirten İl Başkanı Çetin, “Deprem meselesi Sayın Cumhurbaşkanımız ile benim şahsi olarak önceliğimizdir. Her bir depremzede kardeşimin işi görülene kadar gece gündüz demeden emirlerinde çalışmaya devam edeceğiz. Gecikmeler olabilir hepsinin üstesinden geleceğiz ”ifadelerine yer verdi.

Araban seçime hazır

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerle ilgili bilgi veren İl Başkanı Murat Çetin, “7 Ekim 2023 tarihinde 4. Olağanüstü Büyük kongremizi tamamladık. Kongre salonunda Gaziantep teşkilatı olarak damgamızı vurduk. Gençlik ve Kadın kollarımıza teşekkür ediyorum. Sloganımız “Hep Yeni Hep İleri”. Türkiye Yüzyılı için çalışmaya devam edeceğiz. Araban buna hazır mı? Bence hazır, fazlasıyla hazır hem de. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Araban’da sandıkları patlatacağız. AK Parti İktidarında AK Parti Belediyelerinin hizmetleri Araban’da 2024’den sonra da devam edecek. Ben hepinize inanıyorum” diye konuştu.

Araban teşkilatı ziyaretinden sonra esnaf ziyareti yapan İl Başkanı ÇETİN ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ile ilçe Başkanı Kamil Murat Kasney, çarşı-pazar esnafının durumu ile ilgili istişarelerde bulundu. Göreve yeni atanan Araban Kaymakamlığını da ziyaret eden Başkan Çetin ve Araban Belediye. Başkanı Hasan Doğru, İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ve Yönetim Kurulu üyeleri çalışmalarından dolayı Kaymakam Özgür İşçimen’e başarılar diledi.