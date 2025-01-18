Suriye’deki yeni yönetimin aldığı kararla Türkiye’den ithal edilen malların gümrük vergilerinde yüzde 300’e varan artışların yaşanması iki ülke arasındaki ticareti durma noktasına getirirken, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, "Hedefimiz iki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının yapılmasıdır" dedi.

Suriye’deki yeni yönetimin Türkiye’den ithal edilen malların gümrük vergilerinde artış ile ilgili aldığı kararın Gaziantep ile birlikte bölge illerinin ekonomisini de olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Milletvekili Bozgeyik, konunun takipçisi olduklarını ifade etti. Milletvekili Bozgeyik, önümüzdeki hafta yapılacak olan yüz yüze görüşmelerde iki ülkenin de beklentilerini karşılayacak bir formül üzerinde uzlaşma sağlanacağına inandıklarını belirtti.

"Bir formül bulunacağına inanıyorum, konuyu yakından takip ediyoruz"

Konu ile ilgili konuşan Milletvekili Bozgeyik, "Yeni Suriye yönetimine bağlı Suriye Kara ve Deniz Geçişleri İdaresi, 11 Ocak’ta ülkenin tüm sınır kapılarında uygulanan gümrük tarifelerinin birleştirilmesi kararı almıştı. Karar sonrasında Türkiye’den ithal edilen malların gümrük vergisinde yüzde 300’e varan artış meydana gelince ihracatımız olumsuz etkilendi. Sorunun çözümü için iki ülke yetkilileri arasındaki görüşmeler devam ediyor. Bir formül bulunacağına inanıyorum. Bu konu ülkemiz ve bölgemiz ekonomisi için çok önemli. AK Parti’nin bölge milletvekilleri olarak konuyu yakından takip ediyoruz" dedi.

"Gümrük tarifeleri önümüzdeki hafta yapılacak yüz yüze görüşmelerde ele alınacaktır"

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş dolayısıyla ülkenin büyük ölçüde harabeye döndüğünü belirten Milletvekili Bozgeyik, Suriye’de yeniden ekonomik kalkınma sürecinin hayata geçirilmesi, Suriye halkının ihtiyaç duyduğu ürünlere uygun şartlarda erişimin sağlanması ve Suriye’nin yeniden inşa faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu ürünlerin ülkeye ulaştırılması konusunda Türkiye’nin aktif çaba içerisinde olduğuna dikkat çekti. Bozgeyik, açıklamasınında devamında, "Suriye, uzun yıllardan bu yana en bölgemizden en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında yer almaktadır. Önümüzdeki süreçte Suriye ile olan karşılıklı ticari ilişkilerimizin daha da gelişmesini bekliyoruz. Çünkü yeni Suriye hükümetinin en güçlü destekçilerinden birisi Türkiye’dir. Türkiye olarak Suriye’nin yeniden kalkınması, ülkeye barış ve huzurun hakim olması konusunda her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Suriye’nin kalkınma çalışmalarına yönelik sürecin tamamında, ülkemizin firmaları aktif bir şekilde katkı sunmaya devam edecektir. Dolayısıyla iki ülke arasında yeni bir dönem başlamıştır. Yeni dönemde her iki ülkenin de ortak hedefleri doğrultusunda işbirliğinin daha da güçleneceğine inanıyorum. Türkiye’den ithal edilen mallara uygulanan gümrük tarifeleri önümüzdeki hafta yapılacak yüz yüze görüşmelerde ele alınacaktır. Görüşmelerden olumlu sonuç çıkmasını bekliyoruz. Ancak komşu ülke, kardeş ülke Suriye ile temel hedefimiz karşılıklı serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe konulması olmalıdır" ifadelerini kullandı.