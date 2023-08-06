AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ve İl teşkilatı Araban ilçesine çıkartma yaptı.

Türkiye Yüzyılı çerçevesinde hareket eden teşkilat ayak basmadık yer sıkılmadık el bırakmayacak. Yeni atanan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin başkanlığında Türkiye Yüzyılı çerçevesinde sadece seçimde değil her daim vatandaşların yanında olmaya devam eden AK Parti kadroları, önümüzdeki yıl Mart ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor.

Gaziantep’in kırsal mahallelerine ve ilçelerini gezen teşkilat üyeleri vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini bizzat dinleyerek çözüm buluyor.

Türkiye Yüzyılı çerçevesinde hedef 10’da 10

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin daha önceki konuşmalarında Türkiye Yüzyılı çerçevesinde hedeflerinin 10’da 10 olduğunu açıklamasının ardından Gaziantep teşkilatı bu hedef doğrultusunda harekete geçti.

İlçelerde vatandaşlarla buluşma talepleri yerinde görme kararı alan teşkilat üyeleri ilk olarak Araban ilçesini ziyaret etti. Teşkilatı Burada AK Parti Araban İlçe Teşkilatı ve Belediye Başkanı Hasan Doğru karşıladı.

AK Parti Gaziantep milletvekili Bünyamin Bozgeyik ve AK Parti İl Teşkilatı mensupları Araban’da ilçe başkanı Kamil Kasney ve ilçe kadın ve gençlik kolları üyeleri ile görüştü.

Araban ilçesi’nde Göllüce, Yolveren, Köklüce, Gelinbuğday, Dağdancık, Şerif Peri, Yeşilova, Mehmet Gökçek, Fevzi Çakmak, Kale, Yenialtıntaş, Dumlupınar ve Turgut Özal kırsal mahallelerinde Muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Bozgeyik ve Teşkilat üyeleri Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ile beraber taleplerle ilgili bilgiler alarak çözüm üretmek için istişarelerde bulundu.

Teşkilat üyeleri ile buluşan Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ve il Teşkilat Başkanı Ahmet Doğan ile İl yönetim kurulu üyeleri Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettiler.