AK Parti Gaziantep İl Başkanlığında devir teslim töreni düzenlendi. Görevi devralan Murat Çetin il başkanlığına resmen başladı.

Gaziantep’te Eyup Özkeçeci’nin AK Parti Milletvekilliğine adaylığı sonrası koltuğu devralan Ertuğrul Teymur görevini Murat Çetine devretti.

“Yeni başkanımıza görevinde başarılar diliyorum”

Parti binasındaki törende konuşarak alışma arkadaşlarına teşekkür eden ve Murat Çetin’e yeni görevinde başarılar dileyen Ertuğrul Teymur, “Yönetim kurulu olan arkadaşlarımız, il binasındaki bizlerle hareket eden emeğimizi çeken, kahrımızı çeken kardeşlerimiz, hepinizden helallik diliyorum eğer benim sizlerde hakkım varsa anamın ak sütü gibi helal olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Temmuz 2023 günü il başkanlığı görevini tevdi ettiği Murat Çetin başkanımı bu görevinden dolayı kutluyor başarılar diliyorum” dedi.

Geçmiş dönemde görevlerini layıkıyla tamamladıklarını ifade ederek parti yönetimine, il başkanlığı görevini yürüten Eyup Özkeçeci ve Ertuğrul Teymur’a teşekkür eden AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, “Öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın il başkanlığı gibi hem önemli hem gurur verici bir görevi şahsıma tebliğ etmesinden dolayı kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Ertuğrul başkanıma ve daha önce kendisinden devraldığı Eyup Özkeçeci başkanıma birlikte çalıştıkları yönetim kurulu üyelerine görev aldığı süre içerisinde partimizin başarısı için gösterdiği çalışmalarına, üstlendiği aktif rol ve kazandığı çok önemli olan ülkemizin yüz yılının seçimlerinde 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihinde partimizi onurla, şerefle, başarıyla temsil ettiği için Ertuğrul başkanımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Amacımız bu bayrağı çok daha yükseklere taşımak”

Yeni görevinde daha çok çalışarak başarılara imza atacağını söyleyen Murat Çetin, “Değerli arkadaşlar partimizin 21 yıllık bir geçmişi var. Bu bir bayrak değişimi bu büyük sorumluluğun bilinciyle bugün bu bayrağı ben devralıyorum. Amacımız bu bayrağı çok daha yükseklere taşımak ve çok daha başarılı olmak olacaktır. İl başkanlığı gibi önemli bir göreve layık görülmenin mutluluğu ve onuru içerisindeyim. Görev süresi boyunca içimde her geçen gün artacak azimle ve kararlılıkla partimiz için çok daha fazla çalışacağım” şeklinde konuştu.

“Davanın neferi kardeşlerimi yanımda görmek istiyorum”

Parti binasının bütün halka açık olduğunu ve davaya gönül vermiş tüm herkesi yanında görmek istediğini belirten Çetin, “Cumhurbaşkanımızın bizden istediği gibi ilk gün ki aşkla, dava aşkıyla yola devam edeceğiz. Kapımız herkese açık olacak. Tüm teşkilatımıza, tüm halkımıza, garibana, ihtiyacı olana, hastası olana, yardım isteyene AK Parti İl Başkanlığı binası 24 saat açık olacak. Bu davaya gönül vermiş ben bu davanın neferiyim diyen tüm kardeşlerimi bu mücadelede yanımda görmek istiyorum. Şuan da il yönetimi hazırlıklarımız sona doğru yaklaşıyor. Cumartesi günü saat 17.00 ye kadar talepleri topluyoruz. Aradığımız en önemli kriter dava neferi olması” diye konuştu.