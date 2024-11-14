AK Parti Eskişehir’de dış ilçelerden başlayan 8. Olağan Kongre süreci devam ediyor. Seyitgazi ve Mahmudiye 8’inci Olağan İlçe Kongreleri vatandaşların yoğun katılımıyla coşkuyla gerçekleştirildi. Tek listenin aday olduğu kongrelerde mevcut ilçe başkanları Özcan Yıldız ve İbrahim Özkara yeniden başkan seçildi.

Kongreye; MKYK Üyesi Ali Demirel, Genel Merkez Koordinatörü Yasir Çelik, Milletvekili Nebi Hatipoğlu, İl Başkanı Gürhan Albayrak, il başkan yardımcıları, ilçe başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda teşkilât mensubu yoğun katılım sağladı.

Kongrelerdeki coşku için teşkilât mensuplarına teşekkür eden MKYK Üyesi Ali Demirel, “8. Olağan Kongrelerimizi coşkuyla gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl ilan ettiğimiz Türkiye Yüzyılı’nın içerisindeyiz. Kongrelerimizin bu nedenle daha da önemli. Biliyorsunuz AK Parti hamurunu milletin yoğurduğu, mayaladığı ve milletin bir araya getirdiği siyasi bir harekettir. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi AK Parti’yi millet kurdu, biz tabelasını astık. Hepinizin bildiği üzere şu an dünyada kaos dolu bir ortam var. Bu nedenle AK Parti Teşkilâtları olarak bizlerin yapacağı çalışmalar çok daha önemli. Cumhurbaşkanımızın çok daha güçlü olması siz değerli kardeşlerimin destekleriyle olacak. Bu vesileyle kongrelerimizde seçilen başkanlarımızı ve yönetim kurulu üyesi kardeşlerimi tebrik ediyor. Yeni dönemde başarılar diliyorum” dedi.

“Eskişehir gibi yönetecekse vay Türkiye’nin haline”

Kongrede sözü alan Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti Hükümetlerinin dış ilçelere yaptığı yatırımlardan bahsederek, “Güzel ilçelerimiz Seyitgazi ve Mahmudiye ilçe kongrelerimizi büyük bir heyecanla gerçekleştiriyoruz. İlçelerimize sayısız eserler kazandırdık. Lakin bunun yanında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin karnesi maalesef içler acısı. Söz verdikleri küçük projeleri dahi yapmaya enerjileri olmayan CHP Genel Başkanı geçtiğimiz gün şehrimizde katıldığı bir programda Eskişehir gibi yöneteceğiz bütün Türkiye’yi demiş. Yahu Sayın Özgür Özel, Eskişehir’in 20 yıldır alt yapı sorunu, konut sorunu, trafik sorunu çözülemedi. Eskişehir gibi yönetmek istiyorsan vay Türkiye’nin haline. Tabii ki sadece bununla kalmıyor. Eskişehir gibi yöneteyim diyor ancak oy uğruna her türlü kirli iş birliğini yaptıkları son günlerde ortaya tek tek çıkıyor. Biliyorsunuz, yerel seçimlerde İstanbul’da belediye seçimlerini kazanmak için birtakım pazarlıklar yaptılar, seçime son 2 gün kala Esenyurt Belediye Başkanını değiştirdiler. Bugün ne oldu? Esenyurt’ta yeni bir kandil oluşturma projesi Allah’a şükür devletimizin bu işe eğilmesiyle son buldu. Ancak görüyoruz ki terör örgütleriyle iş birliği yapmayı hiçbir şekilde kendilerine bir zül görmüyorlar. Çok rahatlıkla yapıyorlar. Yazık gerçekten. Lafı fazla uzatmadan seçilecek olan ilçe başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Bugüne kadar hizmet etmiş bütün teşkilât mensuplarımıza emekleri için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Son olarak sözü alan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak şunları söyledi:

“Bu haftaki ilçe kongrelerimiz kapsamında, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, kültürler beşiği güzel ilçemiz Seyitgazi ve II. Mahmud zamanından bu yana at yetiştiriciliği yapılan kadim ilçemiz Mahmudiye’deyiz. Katılımlarınız ve bu coşkunuz için siz değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Heyecanınız ve aşkınız daim olsun. AK Parti olarak milyonlarca neferi bulunan çok büyük bir aileyiz. Biz, çıkar birliği yapmış bir hareket değil, Türkiye’ye hizmet aşkıyla gönül birliği, kader birliği, yol ve dava arkadaşlığı yapmış bir siyasi partiyiz. Biz, hep birlikte kutlu bir davanın neferleriyiz. AK Parti teşkilâtlarını bir arada tutan harç, kardeşlik hukukudur. Biz birbirini ezerek yükselenlerden olmadık. Birbirinin elini tutarak, birbirine omuz vererek yükselenlerden olduk. Bundan sonra da Cenab-ı Allah’ın izniyle böyle olacak. AK Parti’nin temsilcisi olduğu kutlu dava inşallah ilelebet payidar kalacaktır. Düzenlemiş olduğumuz bu kongreler, yeni hedeflere doğru hep birlikte ilerleyişimizin bir başlangıcı, aynı zamanda Seyitgazi ve Mahmudiye ilçelerimizin geleceği için daha fazla çalışma, daha fazla üretme ve daha fazla gayret etme tarihinin miladıdır. Bizler AK Parti olarak Seyitgazi ve Mahmudiye ilçelerimize önem veriyor, geleceği birlikte inşa edeceğiz diyoruz. Seyitgazi İlçe Başkanımız Özcan Yıldız, Mahmudiye İlçe Başkanımız İbrahim Özkara ve seçilecek olan yönetim kurulu üyesi her bir kardeşime hayırlı olsun dileklerimi iletiliyor, 8. Olağan Kongre sürecimizin; ülkemiz, milletimiz, partimiz, Seyitgazi’miz, Mahmudiye’miz ve Eskişehir teşkilâtımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”