AK Parti Eskişehir’de 8. Olağan Kongre süreci 12 dış ilçede başarıyla tamamlandı.

Son olarak, Sivrihisar ve Günyüzü 8’inci Olağan İlçe Kongreleri vatandaşların yoğun katılımıyla coşkuyla gerçekleştirildi. Tek listenin aday olduğu kongrelerde mevcut ilçe başkanları Mehmet Potoğlu ve Mustafa Çınar yeniden başkan seçildi. Kongrelere; MKYK Üyesi Ali Demirel, Genel Merkez Koordinatörü Yasir Çelik, İl Başkanı Gürhan Albayrak, il başkan yardımcıları, ilçe başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda teşkilât mensubu yoğun katılım sağladı.

"Sivrihisar’ımıza Organize Sanayi Bölgesi temeli bile atıldı"

Kongrelerde konuşan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, şunları kaydetti:

“İnönü, Mihalıççık, Sarıcakaya, Mihalgazi, Han, Çifteler, Seyitgazi, Mahmudiye, Alpu, Beylikova, Tepebaşı ilçelerimizin ardından son olarak güzel ilçelerimiz Sivrihisar ve Günyüzü İlçe Kongrelerimiz ile birlikte siz değerli kardeşlerimizin destekleriyle bu süreci alnımızın akıyla tamamlamış bulunuyoruz. 12 dış ilçemizde kongrelerimizi tamamladık. Nasipse önümüzdeki pazar günü gerçekleştireceğimiz Odunpazarı 6. Olağan İlçe kongresi ile birlikte bütün ilçelerimizin kongreleri tamamlanmış olacak. Bizler AK Parti olarak Sivrihisar ve Günyüzü ilçelerimize önem veriyor, geleceği birlikte inşa edeceğiz diyoruz. Sivrihisar ilçemize önceki dönem belediye Başkanımız Hamid Yüzügüllü ve ekibi vasıtasıyla sayısız eser kazandırdık. Buna sizler de şahitsiniz. Sivrihisar’ımıza Organize Sanayi Bölgesi temeli bile atıldı. Çoğu merkez ilçede bile olmayan bir yatırım. Ne kadar güzel. Emekleri için geçmiş dönem belediye başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum.”

"Sizlerin samimi gayretlerine şahsın adına şahidim"

İlçelerden gözlemlerini aktaran AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, “Ama ilçeye girerken şahsım adına şunu hissettim. Sanki Sivrihisar’ın rengi solmuş, eski renkli havası kalmamış. İlçe de tabiri caizse ruh gitmiş. Eskiden UNESCO, Kilim Müzesi, Festivaller ile anılan Sivrihisar şimdilerde saçma sapan konular ile anılır hale geldi. Bu konuları biliyorsunuz. Konuşmaya lüzum dahi yok. Gerçekten ilçemiz adına üzülüyorum. İlçemizin tekrar ruha kavuşması ve rengini bulması sizlere bağlı. Asla moral bozmayacağız, yeise kapılmayacağız. Sivrihisar’ı eski ruhuna kavuşturmak için bugünden tezi yok gayret etmeye devam edeceğiz. Şimdiden her birinize emekleriniz için şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin samimi gayretlerine şahsın adına şahidim. Çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte her işin, her zorluğun üstesinden geleceğimizi asla unutmayın. Günyüzü ilçemize gelecek olursak da bu güzel ilçemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a her zaman tam destek vermiştir ve oy oranı en yüksek olan ilçemizdir. Bu başarının sağlanmasında emeği geçen bütün teşkilât mensuplarımızı tebrik ediyorum. Geçtiğimiz hafta hem Eskişehir hem de Günyüzü ilçemiz için müjdeli bir haber paylaşmıştık, biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri netleşti. Bu vesileyle, Eskişehir’imize yapılacak olan 2394 adet sosyal konut ve bu kapsamda Günyüzü ilçemize yapılacak olan 120 adet sosyal konut şimdiden siz değerli hemşehrilerimize tekrardan hayırlı olsun. Sözlerime son verirken; Sivrihisar İlçe Başkanımız Mehmet Potoğlu, Günyüzü İlçe Başkanımız Mustafa Çınar ve seçilecek olan yönetim kurulu üyesi her bir kardeşime hayırlı olsun dileklerimi iletiliyor, 8. Olağan Kongre sürecimizin; ülkemiz, milletimiz, partimiz, Sivrihisar’ımız, Günyüzü’müz ve Eskişehir teşkilâtımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Kongresi tamamlanan ilçeler ve ilçe başkanları şu isimlerden oluştu; Sabri Var (Alpu), Hasan Özılgın (Beylikova), Ümit Yaşar Kara (Çifteler), Mustafa Çınar (Günyüzü), Arif Taşçı (Han)

Gökhan Aydın (İnönü), İbrahim Özkara (Mahmudiye), Ali Akkar (Mihalgazi), Saffet Çay (Mihalıççık), Hikmet Aknur (Sarıcakaya), Özcan Yıldız (Seyitgazi), Mehmet Potoğlu (Sivrihisar) ve Muhammed Ali Kaya (Tepebaşı).