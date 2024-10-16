AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletilmek üzere tüm ilçelerde sandık kurarak vatandaşların sorun ve taleplerini kayıt altına alacak.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 20 Ekim - 21 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan ilçe kongrelerine ve sonrasında düzenlenecek il kongresine dair İnönü’de basına bilgilendirmede bulundu. İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, İlçe Başkanı Gökhan Aydın ve teşkilat mensupları da açıklamada Başkan Albayrak’a eşlik etti.

“Kongreler bizim düğünlerimizdir”

AK Parti’de istişare kültürünün önemli olduğunu vurgulayan ve kongrelerin bayram havasında geçtiğini belirten Başkan Albayrak, “81 ilimizde olduğu gibi bizler de güzel şehrimiz Eskişehir’de AK Parti teşkilâtları olarak 20 Ekim Pazar günü İnönü ilçemizden kongre sürecimiz için bismillâh diyeceğiz. Kongre süreçleri AK Partimizde bayram havasında geçer. Bizler de 14 ilçemizde kongrelerimizi başlatacağız. Kongre süreçlerimize gerek Eskişehir merkezde gerekse bütün dış ilçelerimizde tüm halkımızı, tüm vatandaşlarımızı kongrelerimize davet ediyoruz. Kongreler bizim düğünlerimizdir. Kongrelerimize halkımızın, vatandaşımızın katılmasını arzu ediyoruz. Tekrardan 8. Olağan Kongremizin öncelikle ülkemize, şehrimize ve ilçelerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

“Vatandaşımız, Cumhurbaşkanımıza iletmek istediği sorun, öneri ve talebini kapalı zarfa koyacak”

Eskişehir’in tüm ilçelerinde sandık kurulacağını ve vatandaşların talep ve sorunlarını yazılı olarak alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ileteceklerini kaydeden Albayrak şunları söyledi:

“8. Olağan Kongre süreci kapsamında Genel Merkezimizin de talepleri doğrultusunda her ilçe meydanında kongre tarihi yaklaştıkça Cumhurbaşkanımıza iletilmek üzere birer tane sandık koyacağız. Bu sandıklarda vatandaşımız, Cumhurbaşkanımıza iletmek istediği sorun, öneri ve talebini kapalı zarfa koyacak. Bu zarflar toplanıp genel merkezimize gönderilerek Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Hemşehrilerimizden kurulacak olan meydanlardaki sandıklara katılıp; arzularını, isteklerini, taleplerini yazmasını istiyoruz. Daha sonraki süreçte de delegelerimize de keza yine aynı kapalı zarf üzerinden sorular soracağız. Delegelerimiz bu soruları cevaplandıktan sonra biz de aynı şekilde cevapları kapalı zarf şeklinde yine Cumhurbaşkanımıza göndereceğiz. Kongre sürecimiz Eskişehir’imiz için hayırlı olsun.”