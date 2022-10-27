AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, AK Parti Eskişehir Teşkilâtı olarak Cumhuriyetin 100’üncü yılı ile Türkiye Yüzyılı’na girerken 100 bin üyeyi ziyaret çalışmalarının başladığını duyurdu

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, AK Parti Eskişehir Teşkilâtı olarak Cumhuriyetin 100’üncü yılı ile Türkiye Yüzyılı’na girerken 100 bin üyeyi ziyaret çalışmalarının başladığını duyurdu

Merkez ve kırsal ilçeler dahil 14 ilçede eş zamanlı başlayan üye ziyaretlerine; İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, ilçe başkanları, ana kademe il, kadın ve gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri, mahalle başkanları ve çok sayıda teşkilât mensubu katıldı. AK Parti Eskişehir Teşkilâtı olarak sahayı hiçbir zaman boş bırakmadıklarını vurgulayan Başkan Çalışkan, açıklamasında şunları kaydetti:

“Dünya ve ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Özellikle önümüzdeki seçimler ülkemizin geleceği bakımından büyük önem arz ediyor. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 sürecinde elini kuvvetlendirmek adına çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz. AK Parti ailesi olarak Eskişehir’imizde 100 binin üzerinde üyemiz var. Cumhuriyetin 100’üncü yılı ile Türkiye Yüzyılı’na girmenin heyecanı yaşadığımız bu günlerde teşkilâtımızla birlikte şehrimizde 100 bin üyemizi ziyaret etme çalışmalarımıza başladık. Programlarımızda üyelerimizi ziyaret ediyor, hâl hatırlarını soruyor ve aynı zamanda AK Parti ailemize yeni üyeler kazandırıyoruz. Hemşehrilerimizi hanelerinde ziyaret etmek, fikirlerini almak ve istişare etmek çok kıymetli. Gönüllere girmek çabasıyla sahayı hiçbir zaman boş bırakmıyoruz. Ziyaretlerimizde gece gündüz demeksizin emek sarf eden her bir teşkilât mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Durmak yok, yola devam.”