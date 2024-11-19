AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir’de kentsel dönüşüm yapılan binada göçük oluşması sonucu işçilerin yaralandığı kazayla ilgili açıklama yaparak, "Bu kaza bir kez daha gösteriyor ki, şehrimizde birçok bina dönüşüm bekliyor" dedi.

İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı Adalar mevkiinde saat 16.00 sularında elle yıkım yapılan binada meydana gelen göçük sonucunda 4 işçi yaralandı. İşçilerin hastanedeki tedavisi devam ederken, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu olayla ilgili bir açıklama yayımladı. Eskişehir’de en önemli meselenin kentsel dönüşüm olduğuna vurgu yapan Hatipoğlu, bu kazanın kentte birçok binanın dönüşüm beklediğini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

"En önemli meselemiz kentsel dönüşümdür"

Hatipoğlu, yaptığı açıklamasında, "Sürekli konuşuyorum, durmaksızın konuşmaya da devam edeceğim. Eskişehir’in en büyük sorunu konut stoğunun can ve mal güvenliğini sağlamaktan uzak olmasıdır. En önemli meselemiz kentsel dönüşümdür. En son 1 hafta önce gündeme taşıdık. Bugün Adalar mevkiinde işçi kardeşlerim yıkım esnasında göçük altında kalarak yaralandılar. Rabbimden hepsi için acil şifalar diliyorum. Bu kaza bir kez daha gösteriyor ki, şehrimizde birçok bina dönüşüm bekliyor. Yarın bir afet karşısında nasıl bir yıkımın bizi beklediğini tüm halkımızın dikkatine sunuyorum. Tabii bu elim kazada kentsel dönüşüm benim işim değil, kaçak villaları yıkmak benim işim değil diyen ve asli görevlerini dahi bilmeyen ilgili belediyenin düzenlediği yıkım ruhsatıyla ilgili denetim zaafiyetini de tartışmaya açacağız" ifadelerini kullandı.