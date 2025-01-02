AK Parti Eskişehir Kadın Kolları üyeleri, bugün öğle saatinde Regaip Kandili nedeniyle bir cami önünde kandil simidi dağıttı.

AK Parti Kadın Kolları üyeleri, Tepebaşı Camii önünde Regaip Kandil nedeniyle kandil simidi dağıttı. Eskişehirli vatandaşlar dağıtılan kandil simitlerine yoğun ilgi gösterdi. Burada bir açıklama yapan AK Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun; "Bugün, İslam âleminin en değerli ve anlamlı gecelerinden biri olan Regaip Kandilini hep birlikte idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek gece, rahmetin, bereketin ve manevi huzurun kalplerimizi kuşattığı çok özel bir zaman dilimidir. Regaip Kandili, aynı zamanda paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşlik duygularını pekiştirmenin de vesilesidir. Bizler AK Parti Eskişehir Kadın Kolları olarak, bu anlamlı günde Eskişehirli hemşehrilerimizle bir araya gelmek, gönül bağlarımızı daha da güçlendirmek amacıyla kandil simidi dağıtıyoruz “dedi.

Sözlerine devam eden Ertorun, şu ifadeleri kullandı:

“Amacımız, bu mübarek gece vesilesiyle dayanışma ve sevgi dolu bir ortam oluşturmak ve bu güzel geleneğimizi yaşatmaktır. Regaip Kandili’nde yapılan duaların kabul olduğu, edilen tövbelerin bağışlandığına inanıyoruz. Bu vesileyle, başta Eskişehirli hemşehrilerimiz olmak üzere, tüm İslam âleminin kandilini tebrik ediyor, bu gecenin hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Rabbim, birlik ve beraberlik içinde nice mübarek gecelere erişmeyi nasip etsin. Dualarımızla, paylaşarak ve güzel temennilerle bu geceyi kutluyoruz. Hepimizin Regaip Kandili mübarek olsun."