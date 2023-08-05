Zonguldak AK Parti önce ki dönem milletvekili Hamdi Uçar’ın kayınvalidesi Zehra Kara(83) göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Önce ki dönem Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar’ın kayınvalidesi, Zehra Kara 83 yaşında hayatını kaybetti. Merhume Zehra Kara için bugün Uzun Mehmet Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, AK Parti Milletvekili Saffet Bozkurt, Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Elvanpazarcık Belediye Başkanı Hüseyin Uzun, Beycuma Belediye Başkanı Vural Kundakcıoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız, AK Parti eski milletvekilleri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, ailesi ve sevenleri katıldı.

Merhume Zehra Kara Uzun Mehmet Camiinde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.