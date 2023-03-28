AK Parti Kocaeli eski il başkanı ve yine AK Parti’den mevcut milletvekili aday adayı olan Mehmet Ellibeş’in 95 yaşındaki annesi Nebahat Ellibeş hayatını kaybetti.

AK Parti Kocaeli milletvekili aday adayı, eski Kocaeli il başkanı ve eski belediye başkanı Mehmet Ellibeş’in 95 yaşındaki annesi Nebahat Ellibeş vefat etti. Gölcük Dumlupınar Mahallesi’nde ikamet eden, Nebahat Ellibeş’in kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ellibeş’in cenazesi ikindi namazını müteakip Hamidiye Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Hamidiye Mezarlığı’nda toprağa verilecek.