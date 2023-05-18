14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde Erzurum’dan dört milletvekili çıkaran Ak Parti Erzurum teşkilatı basın mensuplarıyla bir araya geldi ve genel bir değerlendirme yaptı.

Palandöken Kayak Merkezi Snowdora Oteli’nde yapılan toplantıya; AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde Erzurum’dan milletvekili seçilen Selami Altınok, Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, Eski Erzurum Milletvekili ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ak Parti Milletvekili adaylarından Ayşe Deniz Çelik ve Gökberk Kocaaliler katıldı.

Basın toplantısının açılışında konuşan AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum’da alınan sonuçların başarılı olduğunu belirterek, “ 28 Mayıs tarihinde Erzurum’un oylarının artarak yine Cumhur ittifakı desteği ile Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden göreve getirilmesine çalışacağız. İnanıyorum ki ikinci turda Erzurum’da çok daha fazla bir oranı bulacağız.” dedi.

Eski Erzurum Milletvekili ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kendisi açısından milletvekili sıfatıyla bir veda olduğunu belirterek, “Ak Parti’de görev aldığım günden bu yana Erzurum’un ve Erzurumlu’nun bana verdiği destek için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki ülkemiz daha güzel ve her anlamda dünya ile rekabet eden bir çizgide yoluna devam edecektir. 28 Mayıs günü Erzurum’dan Cumhurbaşkanımıza daha fazla destekle oy çıkacaktır. “ dedi.

Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok’ta kendilerine verilen destek için Erzurum’a minnettar olduklarını belirterek, “İnşallah 28 Mayıs’taki seçimle beraber eserlerimiz devam edecek. Biz bu ülkeyi ve insanlarını seviyoruz. Onlara hizmet etmek bizim için vazgeçilmezdir. Önümüzdeki dönemde tüm arkadaşlarımızla birlikte Erzurum’un ihtiyaç duyduğu hizmetlerin takipçisi olacağız. ” dedi.

Ak Parti Erzurum Milletvekili seçilen Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat’ta, 28 Mayıs seçimleri için çalışmalarına başladıklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha fazla bir oy oranı ile seçilip yoluna daha güçlü bir şekilde devam edeceğini söyledi. Daha sonra söz alan Ak Parti Erzurum Milletvekili adaylarından Ayşe Deniz Çelik ve Gökberk Kocaaliler’de birer teşekkür konuşması yaptı.