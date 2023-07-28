Ak Parti Erzurum İl Teşkilatı Muharrem ayı vesilesiyle halka aşure dağıttı. İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederken, Erzurum Milletvekillerimiz Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat ve teşkilatımızla birlikte Ulu Cami’de cuma namazı sonrası halkımızla buluştuk. Aşure ikramımıza yoğun ilgi gösteren halkımıza şükranlarımı sunuyorum. Kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz ezelden ebede daim ve kaim olsun. Rabbim tekrarını nasip” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’de yayınladığı mesajda şöyle dedi, “Muharrem ayı, tüm İslam alemi için ortak bir hüzün mevsimidir. Bu vesileyle Fahri Kainat Efendimiz, Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V) torunu cennet gençlerinin efendisi, şehitlerin serdarı, ser çeşmesi Hz. Hüseyin Efendimiz ve Kerbelâ şehitlerimiz başta olmak üzere hak, hakikat, hürriyet, adalet, ahlâk, fazilet, izzet ve şeref için can veren bütün şehitlerimizi rahmet, minnet, şükran ve tazim ile yâd ediyorum. Ehl-i Beyt-i Mustafâ’nın muhabbetinin her daim yüreklerimizde bâki kalmasını, onlardan bize tevârüs eden insanî ve ahlakî erdemlerin zihin ve gönül dünyamızı tezyin etmesini Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyorum.”