Mersin Erdemli İlçesi Ak Parti İlçe Başkanı Serdal Kaya , Erdemlililer Derneğini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ak Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya Merkezi Mersin İlinde bulunan Erdemlililer Derneği'ni ziyaret ederek Dernek Yöneticileri ile sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Erdemlililer Derneği'ni beraberinde Ak Parti Erdemli İlçe Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Harun Seyrek ile ziyaret eden Soydan , Mersin'de bulunan Erdemlili hemşehrilerinin birlik ve beraberlik içerisinde böyle bir çatı altında buluşmalarından ve Erdemli ile ilgili yaptıkları proje ve çalışmalardan sonderece memnuniyet duyduğunu ifade ederek ,Erdemlililerin birlik ve beraberliğinden gurur duyuyorum , çalışmalarınızda başarılar diliyorum dedi.